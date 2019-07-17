Россияне рассказали об отношении к Украине

О хорошем отношении к Украине заявили 68% россиян, а 30% граждан считают ее братской страной, следует из опроса ВЦИОМ.

Из результатов опроса следует, что 56% респондентов относятся к Украине в основном хорошо, еще 12% – очень хорошо. В основном плохо относятся к этому государству 12% опрошенных, 9% – очень плохо. Затруднились ответить на вопрос 11%, передает РИА «Новости».

При этом 50% россиян сообщили, что никогда не были на Украине, еще по 21% ответили, что были там как туристы или гостили у родственников, 6% россиян были на Украине в командировке, а 4% опрошенных родились там и жили какое-то время. Учились в этой стране 3% респондентов, 1% россиян работали там.

По данным опроса, для 30% россиян Украина – братская страна, для 28% – просто сосед, для 12% – угроза для России, а для 9% – враждебное государство. Еще 8% назвали Украину дружественным государством, 3% – стратегическим партнером, для 2% это конкурент. Затруднились ответить на вопрос, кем считают Украину, 8% опрошенных.

По мнению 48% опрошенных, между русскими и украинцами в настоящее время больше того, что разъединяет их, обратной точки зрения придерживается 36%. Еще 16% затруднились ответить.

Опрос проведен 20 июня 2019 года посредством телефонного интервью среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет. Респонденты могли дать до двух вариантов ответа. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В марте ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос среди россиян и украинцев и выяснила, что общего видят респонденты между Россией и Украиной.