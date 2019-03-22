Россияне и украинцы рассказали, что их объединяет

Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International провела опрос среди россиян и украинцев и выяснила, что общего видят респонденты между Россией и Украиной.

Участники опроса из России считают, что две страны связывают общее советское прошлое двух стран (40%), родственные связи семей (34%) и общая история (30%). 29% опрошенных назвали связующим фактором культурные традиции, а 25% – использование русского языка. 23% россиян считают, что газ тоже обладает объединяющей функцией, пишет исследовательский холдинг Romir.

В список также вошли религия (19%), предпочтения в искусстве (10%) и общие экономические проблемы (7%). 6% россиян считают, что Россию и Украину ничто не объединяет.

На Украине рейтинг объединяющих факторов выглядит немного иначе. На первое место украинцы поставили общую историю (63%), на второе – родственные связи семей (58%), на третьем оказалось советское прошлое (56%). Ровно половина опрошенных думает, что Россию и Украину объединяют общие славянские корни, а 47% считают важными культурные традиции, 38% – религию. При этом русский язык назвали связующим звеном около трети украинцев – 32%, этот показатель на Украине оказался выше, чем в России.

19% украинцев назвали важным общие экономические проблемы, 17% – газ. А 8% респондентов отказались видеть связь между Россией и Украиной.

«Итоги опроса говорят о том, что общая история, родственные связи и советское прошлое для большинства граждан России и Украины являются обоюдно ценными, а для украинцев эти факторы являются даже более важными в процентном соотношении, чем для россиян. Несмотря на не всегда конструктивную риторику как в политической, так и в медиасреде с обеих сторон, базовое отношение значительной части простых граждан обеих стран друг к другу остается дружественным и созидательным», – подвел итоги вице-президент Gallup International Андрей Милёхин.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян старше 18 лет из разных типов городов и сельской местности всех федеральных округов, а также 500 украинцев от 18 до 64 лет из разных типов городов. Всем респондентам задавали вопрос: «Какие факторы являются объединяющими для Украины и России?». Позволялось выбрать несколько вариантов ответа.