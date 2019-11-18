Россияне оценили отношения Москвы и Вашингтона

Большинство граждан России (85%) оценивают отношения Москвы и Вашингтона в негативном ключе, 52% граждан характеризуют их как напряженные, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Абсолютное большинство россиян (85%) определяют нынешние отношения России и США в негативном ключе, как и год назад (86% в 2018году). Россияне в основном характеризуют данные отношения как «напряженные» (52%), «прохладные» (20%) или «враждебные» (13%). Таким образом индекс российско-американских отношений составляет – 75 пунктов», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

По мнению 52% россиян, Москве следует активизировать сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности. В необходимости активизировать культурные связи уверены 47% россиян, еще 45% считают важным наладить политические связи. Реже всего россияне называли сотрудничество в сфере образования (39%), еще 30% россиян придерживаются мнения, что ничего менять не надо, 17% и вовсе считают, что сотрудничество нужно сократить. По сравнению с 2018 годом, доля россиян, считающих необходимым активизировать сотрудничество с США по всем сферам снизилась.

Отношение к президенту США Дональду Трампу почти треть опрошенных россиян охарактеризовали как «скорее отрицательное», 53% заявили, что им все равно, еще 11% оценили свое отношение к американскому лидеру как «скорее положительное». «Чаще безразличие высказывает молодежь 18-24 лет (71%), а среди старшего поколения 45-59 и 60+ лет преобладают негативные оценки (по 37%)», – отметили социологи.

В то же время 47% россиян считает, что отношения между Россией и США останутся без изменений, эта доля увеличилась на 10 п.п. за последний год (37% в 2018году). Положительно настроенных к улучшению отношений между странами почти столько же, сколько негативно – 19% и 20% соответственно.

Опрос проведен 8 октября среди 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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