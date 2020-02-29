Из-за Сандерса Демпартия США оказалась близка к расколу

Руководство Демократической партии США готово пойти на раскол, лишь бы не допустить выдвижения сенатора Берни Сандерса кандидатом на президентских выборах, пишут СМИ.

New York Times ссылается на «десятки бесед с лидерами демократов». Как пишет издание, демократы «готовы пойти на риск внутрипартийных разногласий», если у них будет возможность заблокировать выдвижение Сандерса.

В Демпартии боятся, что его кандидатура обернется провалом для партии на выборах в ноябре, когда выбирать будут не только президента США, но и всю Палату представителей, а также 35 членов Сената. Утверждается, что Сандерс имеет «активную, но ограниченную по масштабам поддержку», передает ТАСС.

Беспокойство выражают лидеры демократов «от Калифорнии до Северной и Южной Каролины, от Северной Дакоты до Огайо». Они боятся, что кандидат, «позиционирующий себя в качестве демократического социалиста», не только проиграет нынешнему главе американского государства Дональду Трампу, но и «подорвет позиции умеренных демократических кандидатов» на парламентских выборах.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Сандерсе, а также об отношении к нему американской элиты.

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