Китай отказался расследовать дело Байдена по просьбе Трампа

МИД Китая отклонил призыв президента США Дональда Трампа провести расследование в отношении вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера, так как Пекин придерживается принципа невмешательства в дела других стран.

«Китай долгое время придерживается принципа невмешательства во внутренние дела других государств. У нас нет намерения вмешиваться во внутренние дела США. Наша позиция последовательна и ясна», – передает ТАСС слова представителя МИД Китая Гэн Шуана.

Ранее Трамп допустил, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование против Байдена-младшего. В палате представителей заявили, что таким образом он повторно нарушил президентскую клятву.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа якобы из-за того, что он давил на Украину ради расследования дела Байдена-младшего.

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