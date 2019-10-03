Трамп допустил просьбу к Си Цзиньпину по расследованию против Байдена

Президент США Дональд Трамп допустил возможность того, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование по делу сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Он также отметил, что Украине «следует провести расследование» по делу сына Байдена, передает ТАСС.

Отметим, что в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа как раз из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, после чего президент США потребовал закрыть тему с импичментом, заявив о попытке государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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