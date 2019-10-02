Трамп объявил о попытке госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что запуск процедуры импичмента в Конгрессе – это государственный переворот, направленный на то, чтобы отобрать власть у американцев.

«С каждым днем я все больше и больше убеждаюсь в том, что происходящее – это не импичмент, а государственный переворот, направленный на то, чтобы отобрать власть у людей, их голоса, их свободы, их вторую поправку [к конституции США], религию, армию, стену на границе [с Мексикой] и их данные Богом права граждан Соединенных Штатов Америки!», – написал Трамп в своем Twitter.

В понедельник Трамп потребовал закрыть тему с импичментом после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что на него не оказывалось давление.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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