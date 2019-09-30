Трамп потребовал закрыть тему с импичментом после слов Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что после слов украинского лидера Владимира Зеленского о том, что на него не оказывалось давления, вопрос с импичментом должен быть закрыт.

«Президент Украины еще раз сказал, что никакого (ноль) давления с моей стороны не было. Дело закрыто!» – написал Трамп в Twitter, добавив, что у разведчиков, которые написали на него жалобу, не было реальной информации о разговоре президентов.

Он заявил, что член палаты представителей Конгресса США Адам Шифф незаконно составил «ложное заявление» на Трампа, которое в реальности не имело отношения к разговору с Зеленским.

Президент США предложил арестовать Шиффа «за измену».

Ранее Зеленский заявил, что на него не оказывали давление ради проведения расследования в отношении сына Байдена.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины. Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о сложной ситуации Зеленского из-за демократов убрать Трампа с поста президента.

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