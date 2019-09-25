Зеленский опроверг давление со стороны Трампа в телефонном разговоре

Президент Украины Владимир Зеленский на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что президент США Дональд Трамп не оказывал на него давление в июльском разговоре.

«У нас был хороший разговор, мы говорили о многих вещах. Я думаю, что вы это прочитали (в стенограмме), что никто на меня не давил», – заявил Зеленский на встрече с Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА «Новости».

Зеленский заявил, что Украина не хочет быть втянутой в избирательный процесс в США и уточнил, что не оказывал ни на кого давления на Украине, чтобы начать расследование против сына Байдена.

Также стало известно, что Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа на Украину. Американский президент ответил, что постарается найти для этого время.

Трамп посоветовал Зеленскому «продолжать прогресс» в отношениях с Россией.

Кроме того, американский президент заверил Зеленского, что будет добиваться от других стран расширения помощи Украине. А Зеленский в свою очередь сообщил, что его приоритет – это завершение боевых действий на востоке Украины.

Ранее Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Трамп считает, что стенограмма показывает этот разговор как «звонок ни о чем».

Именно июльский разговор Трампа с Зеленским стал причиной, по которой в Конгрессе США начали процедуру импичмента президента. Утверждалось, что он якобы добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Байдена и его сына шантажом – угрожал отобрать у Киева военную помощь.

Однако Минюст США, изучив содержание разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что нарушений национального законодательства в нем нет.

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