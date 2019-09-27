Враги Трампа подставили Зеленского по «плану Путина»

Демократы, собирающиеся устроить импичмент Трампу за его телефонный разговор с Зеленским, «действуют точно по схеме российского президента». Это не шутка, а цитата из открытого обращения 18 американских конгрессменов-республиканцев. Похоже, скоро в Америке не останется политиков, которых бы не объявили марионетками Владимира Путина.

Сериал под названием «попытка импичмента Трампа» обещает быть захватывающим. По крайней мере, его первые серии приносят неожиданные сюжетные повороты. И самое смешное, что в них снова начинает звучать «русская тема».

Не прошло и недели с того момента, как стало известно о «преступных словах» Трампа, сказанных им в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским два месяца назад, а обвинения сыплются одно за другим. Сначала демократы обвиняют Трампа в использовании служебного положения в личных целях и в давлении на Зеленского с целью получить от него компромат на Джо Байдена, собравшегося баллотироваться в президенты в 2020 году. Они официально объявляют о начале процедуры импичмента (на самом деле только подготовке к этому – но кого это волнует). Трамп упрекает лидера демократов в палате представителей Нэнси Пелоси в харассменте (то есть не в буквальном приставании к нему, но в политическом преследовании) и публикует запись своего разговора с Зеленским. Из нее видно, что никакого шантажа украинского президента не было. Но демократы уже не могут остановиться и продолжают самоубийственный не только для Байдена, но и для шансов их партии на выборах в Конгресс поход за неосуществимым импичментом Трампа.

Проигравшая выборы 2016 года Хиллари Клинтон вслед за Байденом поддерживает решение о начале процедуры импичмента и делает при этом акцент на России:

«Последние события вокруг Украины, попытка привлечь президента Украины к заговору с целью навредить бывшему вице-президенту Байдену или потерять военного партнера, который нужен ему, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина – если это не причина для импичмента, то я не знаю, что может ей послужить».

То есть, по Клинтон, Трампа надо отрешить от должности (а по сути судить, потому что импичмент – это своеобразный парламентский суд над главой государства) не просто за то, что он давил на Зеленского с целью получить компромат на Байдена и победить на выборах 2020 года.

Нет, Трампа надо уволить еще и потому, что он по сути действовал в интересах «своего друга Путина».

Поставил несчастного Зеленского перед страшным выбором: помочь Трампу или потерять военную поддержку Америки, без которой Украина окажется беззащитна от России. То есть, продолжая логическую цепь рассуждений Клинтон, Путин-то в любом случае остался бы в выигрыше.

Если Зеленский даст компромат на Байдена, Трамп переизберется на радость Путину. Если же Зеленский откажется помогать Трампу, этот ужасный «друг Путина» бросит Украину на растерзание русскому медведю. Конечно, за такое нужно немедленно выгонять из Белого дома.

Не стоит думать, что Клинтон в маразме. Просто для нее речь идет о борьбе с инфернальным злом в лице Путина: вспомним ее полушутливые слова о том, что у бывшего сотрудника КГБ не может быть души. А Трампа Клинтон, как и все «вашингтонское болото», давно уже приравняла к Путину, точно так же расчеловечив. Коллективный американский «Клинтон», то есть глобалистски настроенный истеблишмент, давно уже не контролирует свою ненависть к Трампу–Путину, иначе бы они не сорвались сейчас, не начали совершенно невыгодную им игру в импичмент.

И совершенно естественно, что в борьбе против Трампа они снова будут пытаться разыграть русскую карту, тему его «русских связей». Неважно, что за два с половиной года они так и не смогли найти никаких, даже самых косвенных ее доказательств.

Но в этот раз Трамп не будет просто насмехаться над поиском того, чего нет – он будет атаковать своих врагов, бить их на их территории «русского следа». Он и раньше говорил о том, что настоящие русские связи не у него, а у Клинтон, получавшей какие-то русские деньги, но это не имело особого успеха. Обвинить Байдена, который прямым текстом намекал Владимиру Путину (во время их единственной встречи весной 2011 года в Москве), что тому не стоит вновь выдвигаться в президенты России, в «русских связях» будет невозможно. Но это Трампу и не нужно.

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Байден и так не является ему противником: шансов на то, что бывший вице-президент выйдет победителем из праймериз Демократической партии и так практически не было, а уж после раскрутки скандала вокруг деятельности семьи Байденов на Украине, о выдвижении Джо и вовсе можно забыть.

Поэтому Трампу нужно замазать всю Демократическую партию – вдобавок ко всему тому, в чем он ее обвиняет, еще и выставить ее «русским агентом». Это не фантастика.

В среду в The Wall Street Journal появилась статья «Импичмент – это то, чего хочет Владимир Путин». И с подзаголовком «Поддержка со стороны США Украине всегда носила двухпартийный характер. Россия стремится ослабить эту поддержку и разобщить американцев».

Статья не журналистская – ее подписали 19 конгрессменов-республиканцев во главе с Майклом Маккаулом. Все они входят в состав комитета по иностранным делам палаты представителей, одного из тех, кто и будет рассматривать вопрос о запуске процедуры импичмента (ведь повод для нее – разговор с иностранным лидером). Да, республиканцы в меньшинстве и в комитете, и в палате в целом – и они не смогут остановить начало процедуры, если демократы проголосуют «за». Но это им и не нужно. Трампу даже выгодно, чтобы нижняя палата Конгресса увязла в обсуждении его «преступлений», потому что реальное отстранение от должности ему все равно не грозит, ведь большинство в Сенате у его однопартийцев –республиканцев.

А то, что палата представителей и Демпартия в оставшийся до выборов год будут обсуждать, как им уволить Трампа, сыграет лишь на руку президенту. Это увеличит число его сторонников как на выборах президента, так и на выборах в Конгресс. В результате Трамп не только переизберется сам, но и вернет республиканцам контроль над обеими палатами. Причем в этот раз, в отличие от созыва 2016-2018 годов, это будут уже полностью лояльные к нему республиканцы.

Но чтобы победить на выборах в Конгресс, нужно максимально опустить и демонизировать Демпартию, то есть отплатить ей той же монетой, что получает сам Трамп все эти годы. Убеждать всех в том, что он не русский агент, Трамп, конечно, продолжит. Но тема «русского вмешательства» настолько крепко вбита в головы американцев, что в нее верит даже немалая часть сторонников Трампа. То есть Трамп не при чем, но русские что-то там пытались нахимичить. Трамп только первое время пытался спорить с самим фактом русского вмешательства. Потом, поняв, что поколебать этот ставший правдой миф невозможно, решил повернуть его против демократов.

Отсюда и все его заявления о том, что в Кремле хотели победы Клинтон, потому что с ней было бы легче иметь дело, чем с ним, и прочие в этом же духе. И вот сейчас пришел наилучший момент для того, чтобы бить демократов их же «русским оружием». Статья в The Wall Street Journal свидетельствует именно об этом.

Что пишут конгрессмены-республиканцы? Что импичмент Трампа выгоден Путину, то есть демократы действуют в интересах России:

«Спровоцированный демократами кризис охватил весь Конгресс. И больше всех этим доволен Владимир Путин.

Намеренно или нет, но демократы действуют точно по схеме российского президента. Его цель, как до выборов 2016 года, так и сейчас, состоит в том, чтобы настроить американцев друг против друга и подорвать доверие к нашему демократическому процессу. Мир, который должен сфокусировать внимание на незаконной аннексии Крыма по указанию Путина и на продолжающейся агрессии на территории Украины, вместо этого зациклился на американском межпартийном балагане.

С тех пор как народ Украины в 2014 году вышел на улицы, чтобы свергнуть пророссийского президента, поддержку этой стране оказывают обе партии. Республиканцы и демократы вместе работают в Конгрессе, чтобы оказать Украине остро необходимую военную и гуманитарную помощь, а также защитить ее будущее как свободной и демократической страны, не подверженной влиянию России.

... Мы искренне надеемся, что госпожа Пелоси не станет втягивать наш комитет в межпартийную склоку, вышедшую на мировую сцену. Такие действия помешают нам осуществлять эффективный надзор за внешней политикой. Мы должны сосредоточиться на противодействии пагубному влиянию Путина во всем мире, на борьбе с российским вмешательством в выборы 2020 года в США и на оказании помощи нашему партнеру Украине в защите от российской агрессии».

Вот так-то – вы, демократы, действуете по плану Путина, ослабляете Америку и мешаете нам противостоять российской экспансии в мире, защищать Украину и бороться с предстоящим русским вмешательством в наши американские выборы.

И что возразят на это демократы? Остановят импичмент? Будут доказывать, что они главные борцы с Путиным и Россией? На самом деле, это совершенно неважно, потому что бумеранг всегда возвращается к тому, кто его запустил. Врагам Трампа нужно было думать об этом три года назад, когда они раскручивали миф о «русских связях». А сейчас уже поздно метаться.

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