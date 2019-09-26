В американской разведке обвинили Трампа в намерении вмешать Украину в выборы

Осведомитель инспектора разведки США обвинил американского президента Дональда Трампа в стремлении обеспечить вмешательство Украины в выборы 2020 года в своих целях, говорится в тексте жалобы на главу американского государства.

Также в жалобе говорится, что осведомитель инспектора разведки США получил данные о беседах Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от «более чем полудюжины» американских чиновников, передает ТАСС.

Ранее сам Трамп заявил, что представители Демократической партии Соединенных Штатов оказывали давление на Зеленского.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Этот разговор, а точнее, информация о нем в американских СМИ, ранее стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Парламентарии США предполагали, что глава Белого дома якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп после публикации стенограммы назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем», однако в Палате представителей Конгресса укрепились в мысли о необходимости процедуры импичмента.

В то же время минюст США не нашел нарушений закона со стороны Трампа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.