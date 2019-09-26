Трамп обвинил демократов в попытках шантажа Зеленского

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что представители Демократической партии Соединенных Штатов угрожали президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Трамп напомнил, что ряд сенаторов от демократической партии в последнее время оказывали давление на Зеленского, передает ТАСС.

«В мае [телекомпания] CNN сообщала, что сенаторы Роберт Менендес, Дик Дурбин и Патрик Лихи (все трое – демократы) написали письмо генпрокурору Украины, в котором выразили обеспокоенность в связи с закрытием четырех расследований, которые, по их словам, были особенно важны. В письме они подразумевали, что их поддержка в вопросе оказания Соединенными Штатами помощи Украине поставлена на карту», – пояснил американский лидер.

«Сенатор Крис Мерфи (также демократ) буквально угрожал президенту Украины, что у него не будет поддержки демократов в Конгрессе, если он не будет делать все правильно», – продолжил хозяин Белого дома.

«Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались заставить нового президента <...> в виде политической угрозы делать то, чего они хотели. Они ему угрожали <...>. Это то, в чем они обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал», – заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Накануне Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским.

Напомним, именно июльский разговор лидеров Украины и США стал причиной инициирования процедуры импичмента Трампа в Конгрессе на основании предположений о том, что глава Белого дома якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына.

Трамп назвал разговор с Зеленским «звонком ни о чем». Минюст США также не нашел нарушений закона со стороны американского лидера.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.

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