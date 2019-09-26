В США собрались расследовать попытки Белого дома скрыть запись беседы Трампа с Зеленским

Утверждения, что Белый дом пытался скрыть записи разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, являются лишь предположением, нужно расследование, заявил глава американской Нацразведки Джозеф Магуайер.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что осведомитель инспектора разведки США обвинил Трампа в стремлении обеспечить вмешательство Украины в выборы 2020 года в своих целях.

В среду Белый дом опубликовал стенограмму июльского разговора Трампа с Зеленским. Этот разговор стал причиной инициирования процедуры импичмента в отношении Трампа в Палате представителей Конгресса. Утверждалось, что Трамп якобы шантажом добивался от Зеленского сотрудничества в проведении расследования против Джо Байдена и его сына.

Сам Трамп утверждает, что давление на Зеленского оказывали представители Демократической партии Соединенных Штатов.

Минюст США не нашел нарушений закона со стороны Трампа.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о компромате в стенограмме переговоров Зеленского с Трампом.