Демократы обвинили Трампа в повторном нарушении президентской клятвы

Председатель комитета палаты представителей США по разведке Адам Шифф обвинил президента США Дональда Трампа в том, что он снова нарушил президентскую клятву, на этот раз попросив Китай заняться расследованием против экс-вице-президента Джо Байдена и его сына.

«То, что президент Соединенных Штатов побуждает иностранное государство вновь вмешиваться, чтобы помочь своей кампании, расследуя соперника, является фундаментальным нарушением президентской клятвы», – передает слова Шиффа РИА «Новости».

Ранее Трамп допустил, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование по делу сына Джо Байдена.

В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа якобы из-за его давления на Украину ради расследования дела Байдена-младшего.

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