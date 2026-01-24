Трамп пригрозил Канаде пошлинами в 100% за сделку с Китаем

Трамп пригрозил 100% пошлинами на канадские товары при сделке с Китаем

Tекст: Вера Басилая

Президент США Дональд Трамп пригрозил немедленным введением 100% пошлин на все канадские товары, если Канада подпишет торговое соглашение с Китаем, передает РИА «Новости».

По словам Трампа, столь суровые меры будут применены ко всем продуктам и товарам, ввозимым из Канады на территорию США.

Трамп также подчеркнул, что подобный шаг со стороны Канады станет серьезным риском для американской экономики и интересов.

Кроме того, Трамп назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором. По его словам, если «губернатор Карни» рассчитывает использовать Канаду как «перевалочный пункт» для китайских товаров, экспортируемых в США, то он ошибается.

По мнению Трампа, Китай способен «поглотить» Канаду экономически, что может привести к разрушению канадского бизнеса, социальной структуры и стиля жизни.

