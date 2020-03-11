Почему Трамп отказался отмечать День Победы в Москве

Даже будучи обвешанными всевозможными гаджетами и напичканными моднейшими идеями, в глубине души мы остаемся суеверными дикарями, жгущими ведьм, услугами которых пользовались перед этим.
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Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари.
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В связи с резким ростом смертности от коронавируса власти Италии ввели карантинные меры на всей территории страны. Гражданам запрещается перемещение без уважительных причин. Прекращены любые спортивные состязания, закрытие коснулось всех развлекательных учреждений, включая музеи и театры
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Трамп не раз давал понять, что ему нравится идея прилететь в Москву для празднований 75-летия Победы. Правда, сразу он приглашения не принял и взял время на раздумья: ответ-де зависит от ситуации в его стране и от предвыборной кампании. Теперь ответ пришел − в визите отказано, символического воссоединения антигитлеровской коалиции не случится. Является ли это оскорблением для России?
Как минимум, это повод для некоторого расстройства: первым лицам России и США упрямо мешают установить нормальный рабочий контакт. Очные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа срывались уже неоднократно как через провокации на российско-украинской границе, так и через «рашагейт» в США, предсказуемо закончившийся пшиком.
Меж тем, скоро закончит свое действие СНВ-3 - последний межгосударственный договор, ограничивающий гонку вооружений между странами. «Часики-то тикают», и пессимисты считают, что речь может идти о т.н. «часах судного дня».
Президент вряд ли лукавил, когда говорил о желательности своего вояжа в Москву. Майская встреча представлялась ему возможностью провести переговоры с Путиным по, говоря языком протокола, «наиболее актуальным вопросам международной повестки», благо накопилось их немало. Кроме того, Трамп любит военные парады, и даже пытался внедрять в США эти нетипичные для Америки мероприятия. Однако - опять сорвалось, и на сей раз винить в этом нельзя ни демократов, ни украинцев, ни даже русских (к чему в Америке уже привыкли).
Но о том, кто виноват, ниже. Для начала следует подчеркнуть, что в срыве визита нет того, что легко увидеть с российской стороны - в нем нет неуважения. Историческая память России и США в отношении Второй мировой войны сильно отличаются друг от друга.
Для россиян память о Победе и роли Красной армии в ней стала частью официальной идеологии (которой формально нет, а по Конституции и быть не может, но по факту без нее никуда). Это самый народный из государственных праздников, точка сборки патриотических чувств, неотъемлемая часть национальной гордости и напоминание о том, что само существование нашей страны и российской цивилизации было поставлено под вопрос.
Мы решили для себя этот вопрос, однако цена оказалась слишком высокой, чтобы о ней не напоминать.
Не то в США, которые в XX веке воевали несоизмеримо чаще, чем Россия во всех своих формациях. Там память о всех войнах прошлого собрана в двух других праздниках - Дне ветеранов в ноябре, когда чествуют живых ветеранов, и Дне поминовения в конце мая, когда поминают павших. Вторая мировая для американцев лишь частный случай в этом ряду, тем более что тот же День ветеранов учрежден по случаю окончания Первой.
Другими словами, отдельного культа победы во Второй мировой войне в Америке нет, а чужие заокеанские традиции американцев интересуют мало (что важно; Трамп все-таки не профессиональный политик, а именно что типичный американец, просто очень богатый). Тем более такие, которые идут вразрез с собственными: все-таки войну 1941-1945 годов в США ассоциируют с поражением Японии, оформленным в сентябре, а Берлин их ветераны не брали.
Все это, прочем, сугубо культорологические детали, призванные подчеркнуть, что «ничего такого оскорбительного» Трамп в виду не имел - он до такого «оскорбления» просто бы не додумался. Представляется, что причина отказа от визита кроется в двух внутренних проблемах, которые грозят стать критичными.
Первая - это распространение по стране коронавируса. Белый дом уже устал отбиваться от обвинений демократов в том, что недостаточно оперативно реагирует на ситуацию. Перед властями сейчас стоит действительно сложная дилемма, решить которую с наскока не получится. Необходимо найти баланс между интересами экономики, которые серьезно пострадают в случае широких карантинных мер, или рискнуть жизнями людей 75+ (именно они составляют подавляющее большинство жертв коронавируса), чтобы не пришлось экономить на здравоохранении для всех.
Даже намекать на второе обстоятельство бездушно и цинично - не простят (а Трампу особенно), но правда в том, что для экономики коронавирус страшнее, чем для населения, а для планов президента по переизбранию он может оказаться фатальным.
Три с половиной года назад Трамп уверенно выиграл выборы, проиграв Клинтон более миллиона голосов. Это стало возможным за счет штатов т.н. «ржавого пояса» - некогда процветающей промышленной зоны, куда пришла безработица из-за вывоза производства в Китай, Индонезию и другие страны. Прежде «синие воротнички» (то есть рабочие) в большинстве своем голосовали за демократов. Но осознав, что те делают ставку на финансовый рынок и консолидацию меньшинств, а проблемами белого рабочего класса готовы пренебречь, переметнулись к Трампу.
Однако его преимущество над демократами в этих штатах довольно хрупкое и может развалиться в том случае, если рабочий класс, пока еще удовлетворенный экономической политикой Трампа, вновь начнет беднеть и растеряет веру в завтрашний день. А это более чем возможная ситуация в случае дальнейшего распространения коронавируса.
С приходом жары эпидемия может пойти на спад, но жара придет не завтра.
Вторая причина - рекордный с кризисного 2008-го обвал биржевых рынков, верный индикатор состояния экономики. Тут коронавирус смешался сразу с несколькими обстоятельствами, включая начинающуюся «нефтяную войну», но эффект может быть тот же - сокращение предприятий реального сектора в ключевых колеблющихся штатах и разочарование избирателей, значительная часть которых в Трампа отнюдь не влюблена и чисто эмоционально не готова делать ему скидку на китайскую инфекцию и козни саудитов.
С двумя этими проблемами Белый дом ведет сейчас неравный бой, прекрасно осознавая величину ставок. Есть первые успехи: во вторник американский рынок отыграл более трети своего падения. Один из факторов - обещание Трампа выстрелить из одного ружья сразу по двум зайцам, а именно - вложить в экономику 300 миллиардов долларов компенсации за бесплатные больничные.
Параллельно оговорен пакет налоговых стимулов, призванных не допустить рецессии. Но уже сейчас понятно, что в ближайшие два-три месяца горизонт планирования будет очень коротким, а реагировать на дрожь биржевых индексов и эпидемиологическую статистику придется в прямом эфире. Это максимально плохое время для того, чтобы совершать зарубежные поездки. И особенно - в Россию, чтобы демократы объясняли избирателям, что президент их бросил перед лицом инфекции и безработицы, решив «уважить своего друга Путина».
Вот, собственно, и все, что можно сказать о причинах отказа Трампа от совместного празднования Дня Победы в Москве. В этом нет исторической памяти и очень мало международной политики, зато внутренних, никак не относящихся к нам обстоятельств - хоть отбавляй.
Остается только констатировать, что Москва сможет выстроить работу с Вашингтоном не раньше, чем Трамп переизберется на второй срок. Или - не переизберется, войдя в историю президентом, который больше всех предшественников хотел наладить отношения с Россией, но преуспел в этом меньше каждого.