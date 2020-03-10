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10 марта, вторник  |  Последнее обновление — 13:03  |  vz.ru
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Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИФото: BRYAN R SMITH/Reuters
«Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах. Подробности...
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Арестами и обысками Литва пытается сорвать главный праздник России

Политик Вячеслав Титов подвергается постоянной травле со стороны литовских властейФото: facebook.com/prusijos
В Литве началась новая волна репрессий против активистов русскоязычной общины. Жертвами ее становятся люди, имеющие прямое отношение к ежегодному празднованию Дня Победы. Литва явно пытается если не сорвать празднества 9 мая, то хотя бы добиться, чтобы отмечающие в этот день не осмеливались высовываться из своих жилищ. Подробности...
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Как Россия обошла Америку в гонке за гиперзвук

«Вэйврайдер» – перспективный проект американской гиперзвуковой ракеты. Возможно, российский «Циркон» на него очень похожФото: U.S. Air Force/Chad Bellay
Пресса пестрит сообщениями о том, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Американские официальные лица говорят о том же самом. Значит ли это, что американцы признают свое поражение в гиперзвуковой гонке? Каким образом и настолько большой прорыв совершили российские военные инженеры и какие работы в этой области проводятся Пентагоном? Подробности...
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США организовали возвращение Саакашвили к власти

Антироссийская буча, дирижируемая людьми Саакашвили, превратилась в кампанию за отставку правительства ГрузииФото: Nazar Furyk/Global Look Press
Партия Михаила Саакашвили получила прекрасный шанс на то, чтобы опять стать правящей. Следствием этого, скорее всего, станет возвращение беглого экс-президента в страну и в большую политику, ради чего в Грузии сейчас меняют конституцию. Но зачем действующему правительству помогать своему врагу? И какую роль во всем этом играют США? Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Pussy Riot и бремя либерального человека

Сергей Худиев, публицист, богослов
Если мы начнем укорять редакцию Time – или всех остальных любителей уникального панк-коллектива – в двойных стандартах, они нас просто не поймут. В их глазах либеральный Запад – это высшая цивилизация, с ее высшими ценностями, а все остальные – несчастные дикари. Подробности...
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Идеальному императору России – 175 лет

Владимир Можегов, публицист
Крупный, мощный, уверенный в себе богатырь, словно олицетворение Ильи Муромца с картины Васнецова. Миротворец Александр III кажется одним из самых однозначных наших правителей. Разнится только отношение к нему. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Вирус вскрыл подводные камни, разбросанные эффективными менеджерами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Вброс 9700 сообщений о сотнях трупов и сотнях тысяч зараженных в Москве старательно распространялся через родительские и мамашкины группы и форумы по всем соцсетям. Причем профессионально. Кому-то это очень надо – нагнетать тему. Подробности...
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    Мужчины против феминисток 8 марта

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      Десятки тысяч беженцев прорываются из Турции в Грецию

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              Западные СМИ: Россия готова к долгой войне цен на нефть

              Многие страны погрузятся в хаос из-за падения цен на нефть, пишут западные СМИ   10 марта 2020, 12:40
              Фото: BRYAN R SMITH/Reuters
              Текст: Алексей Нечаев

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              «Нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну. Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом западные СМИ, анализируя резкий обвал на финансовых рынках. По мнению экспертов, Россия готова к кризису лучше, чем в 2014 и 2008 годах.

              К утру вторника цены на нефть частично отыграли понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+. Так, стоимость нефти марки Brent на торгах в Лондоне выросла на 7%. По состоянию на 07:30 мск котировки достигли отметки 36,88 доллара за баррель. Техасская нефть WTI тоже выросла на 6,5% – до 33,17 доллара за баррель.

              Но несмотря на небольшой откат цен, большинство западных СМИ смотрят на будущее мировой экономики пессимистично.  

              Кто моргнет первым? 

              Как предполагает британское агентство Reuters, рост цен будет недолгим из-за планов Эр-Рияда увеличить добычу нефти с 9,7 до 10 млн баррелей в сутки. «Россия, наряду с Саудовской Аравией и США, также заявила, что может поднять добычу и справиться с низкими ценами на нефть в течение шести–десяти лет», – пишет агентство.

              В другом материале издание указывает на то, что «нефтяные титаны Россия и Саудовская Аравия накопили огромные финансовые подушки, которые помогут им выдержать длительную ценовую войну». «Это битва нервов – так кто же моргнет первым?» – задаются вопросом аналитики Reuters.

              Издание также напоминает, что «Россия накопила резервы в 570 млрд долларов, а рубль стал свободно плавающим, что позволяет ему быстро приспосабливаться к рыночным условиям и девальвации». Таким образом «Россия гораздо лучше противостоит экономическому шоку, чем это было в 2014 году, когда Запад ввел санкции из-за Крыма, или в 2008 году, когда она пострадала от мирового финансового кризиса».

              В то же время Саудовской Аравии, несмотря на накопленные 500 млрд долларов, для уравновешивания бюджета необходима цена на нефть в районе 80 долларов за баррель. «У саудитов и других ближневосточных производителей есть свои бюджетные ограничения. У России не хватает денег. А безубыточность для добычи сланца должна составлять около 50 долларов за баррель», – добавляют аналитики, предположив, что страны–участницы ОПЕК+ все же придут к согласию по ценам и объемам добычи нефти.

              Британия теряет миллиарды

              Британская газета The Guardian констатирует: мировые фондовые рынки из-за коронавируса и падения цен на нефть переживают самое большое падение со времен финансового кризиса 2008 года.

              «Некоторые из крупнейших британских компаний упали в цене на миллиарды фунтов стерлингов. BP упал почти на 20%, а Shell – на 18%. В США Chevron потерял 14%, а французская Total – 17%. Небольшие нефтяные компании пострадали еще сильнее», – пишет издание, отметив падение фондовых рынков в странах Европы на 8-11%.  

              «Аналитики предупреждают, что отсутствие скоординированных международных мер реагирования и уход стран в протекционистскую политику может способствовать дальнейшему потрясению на глобальных рынках, резко повышая шансы на глобальную рецессию в этом году», – добавляет британская газета.

              Но есть и позитивный прогноз. «BlackRock, крупнейшая в мире компания по управлению инвестициями, сказала: «Рыночные движения напоминают финансовый кризис. Но мы не думаем, что это 2008 год, так как экономика и финансовая система находятся в гораздо более сильном положении», – резюмирует The Guardian.

              Ситуация выглядит зловеще

              «Экономика стоит перед торнадо-подобным встречным ветром», – пишет New York Times, выделяя в качестве причин кризиса распространение коронавируса и «неожиданную борьбу между Россией и Саудовской Аравией». По мнению газеты, сложившаяся ситуация выглядит зловеще даже для тех людей, у которых нет денег на рынках.

              «Крупные и малые предприятия нанимают или увольняют работников исходя из своих ожиданий относительно того, как экономика будет работать в будущем. Поскольку компании сокращаются, это затрагивает рабочих и поставщиков, которые затем вынуждены затягивать свои ремни», – сетует NYT, прогнозируя рост увольнений, снижение зарплат и падение расходов потребителей.  

              В то же время автор NYT Дэвид Д. Киркпатрик винит в кризисе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана: «Сначала он приказал задержать как минимум четырех старших членов его собственной королевской семьи. На следующий день он вверг Саудовскую Аравию в ценовую войну с Россией, которая привела к свободному падению энергетических и фондовых рынков по всему миру».

              При этом «Саудовская Аравия может потерять гораздо больше, чем Россия». «У России есть более разнообразные источники доходов, и она накопила свои резервы со времени последнего спада цен на нефть. Саудовская Аравия, с другой стороны, всецело зависит от нефти», – подчеркивает автор материала.  

              Россия склонна к долгой борьбе

              Деловая газета Financial Times считает, что «решение Саудовской Аравии и России начать войну из-за цен на нефть сулит обеим сторонам большую боль, колоссальный побочный ущерб и отсутствие гарантий выявления явного победителя». При этом главную роль в кризисе, по мнению издания, играет не Мухаммед бен Салман, а «Дарт Вейдер российской нефтяной промышленности» – глава Роснефти Игорь Сечин.

              «После того, как Вашингтон наложил на Россию санкции, господин Сечин, возможно, заметил, что Уолл-стрит начинает уставать от поддержки экспансии сланцевой отрасли. Старый холодный воин увидел возможность для нанесения удара. Первоначальные результаты на самом деле могли быть приятными для Сечина. Некоторые сланцевые компании США понизили свои акции более чем на треть в понедельник», – отмечает FT.

              «Вполне возможно, что ценовая война скоро закончится. Но не рассчитывайте на это. Похоже, что Россия больше склонна к долгой борьбе», – добавляет издание.

              Важная причина идти на риски

              «Рубль падает, российский Центробанк приостанавливает покупку валюты, правительству приходится предотвращать панику. Последствия падения цены на нефть огромны. Однако у России есть важная причина идти на риски. Она кроется в США», – пишет немецкая бизнес-газета Die Welt.

              «Российские генералы нефтяного сектора решили бороться со сланцевыми добытчиками из США. Россия действовала не бездумно, она полностью осознавала, что избыток нефти на мировом рынке составляет от четырех до пяти миллионов баррелей в день. Она понимала, что предложенное ОПЕК сокращение производства нефти на 1,5 млн баррелей все равно не было бы достаточным для восстановления баланса спроса и предложения», – цитирует издание заместителя гендиректора компании Zürich Capital Management Андрея Верникова.

              «Позиция России заключается в том, что достичь этого баланса можно только путем восстановления спроса, а не с помощью сокращения предложения. Россия предпочла бы сохранить собственную долю на рынке, чем проиграть ее американским производителям сланцевой нефти», – полагают в Die Welt.

              Картель под названием ОПЕК+ обанкротился

              «Катастрофа наступает немедленно и носит насильственный характер. Спусковым механизмом для краха является борьба за власть между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Россией. В последние годы ОПЕК во главе с Саудовской Аравией и русскими частично координировали и ограничивали свое производство, чтобы поддерживать цены. Но в прошлую пятницу этот де-факто картель под названием ОПЕК+ обанкротился», – констатирует немецкий журнал Der Spiegel.

              В таких условиях производители нефти все более ожесточенно борются за свою долю на рынке. «Это в основном связано с технологией фрекинга (гидравлический разрыв пласта, который применяется при сланцевой нефтедобыче – прим. ВЗГЛЯД), которая сделала США крупнейшим производителем нефти в мире», – напоминает издание. И хотя «спор между Россией и ОПЕК может привести в восторг многих водителей, многие страны погрузятся в хаос», резюмирует Der Spiegel.

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