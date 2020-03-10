Цены на нефть выросли на 7% после рекордного падения

Цены на нефть во вторник отыгрывают некоторые понесенные днем ранее потери из-за отсутствия договоренности по сделке ОПЕК+, фьючерсы на Brent дорожали на 7%, приближаясь к 37 долларам за баррель.

Стоимость на Brent на торгах в Лондоне выросла на 7%. По состоянию на 07:30 мск котировки достигли отметки 36,88 долларов за баррель. Техасская нефть WTI тоже выросла на 6,5% – до 33,17 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Отмечается, что стабилизация может оказаться временной, если поступят новые новости об увеличении добычи Саудовской Аравией.

Напомним, в понедельник Brent подешевела на 24%, до 34,36 долларов за баррель, WTI – на 25%, до 31,13 долларов за баррель. Снижение цен стало рекордным с 1991 года.

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