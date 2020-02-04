Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

Взгляд
4 февраля, вторник  |  Последнее обновление — 20:57  |  vz.ru
Разделы

Кому в России выгодно ухудшение ситуации с китайским вирусом

Российские производители золота выигрывают от китайского вируса дваждыФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Угроза китайского коронавируса приобрела реальные очертания. Некоторые считают его даже тем самым «черным лебедем», призванным погрузить мир в пучину нового кризиса. Проблемы крупнейшей экономики мира не могут пройти бесследно. Однако даже в этой непростой ситуации есть те, кто может занять освободившееся китайцами место под солнцем. Среди них могут оказаться и российские компании. Подробности...
Перейти а раздел…

Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

Пан Чапутович не придумал ничего лучше, как продолжать играть по системе «у нас кто громче крикнул, тот и прав»Фото: FABRIZIO BENSCH/Reuters
Глава МИД Польши объявил, что Россия проиграла в «историческом споре» с Польшей на тему Второй мировой войны, после чего предложил сменить тему и наладить отношения. Но именно теперь «сменить тему» не получится: полякам предстоит выслушать еще много неприятных вопросов, поскольку в реальности они свой «исторический спор» проигрывают, попавшись в информационную ловушку Москвы.  Подробности...
Перейти а раздел…

Коронавирус усилился птичьим гриппом

Основное «достоинство» птичьего гриппа – им действительно очень сложно заразитьсяФото: REUTERS/Luc Gnago
Внезапная вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в Китае вызвала у одних людей новые панические атаки. Другим напомнила о том, как без особых последствий закончились эпидемии прошлых лет, из-за которых в мире тоже вводился карантин и ограничения на передвижения. Может ли птичий грипп умножить угрозу, исходящую от коронавируса? Подробности...
Перейти а раздел…

Эрдоган общается с Зеленским ради давления на Россию

Эрдоган и Зеленский пытаются перехитрить друг другаФото: Pavlo Gonchar/Global Look Press
«Слава Украине!» – такими словами президент Турции приветствовал украинских военных во время визита в Киев. Почему Эрдоган демонстративно не постеснялся использовать бандеровский лозунг, о чем он разговаривал с Зеленским более трех часов – и каким образом на переговоры лидеров Украины и Турции оказывает влияние Россия? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Как Грета Тунберг заработала шесть миллиардов долларов

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
«Регистрация брендов – только для того, чтобы защитить движение от использования недобросовестными гражданами, и мы не собираемся вести коммерческую деятельность», – говорит представитель команды Греты. Которая, кстати, все больше и больше выходит из тени и начинает открытую игру. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Трансгендеры Древнего Рима

Максим Соколов, публицист
Во времена поздней римской республики, не говоря уже о XIX веке, нравы, возможно, были пожестче, но по крайней мере оскопление людей не объявлялось новым достижением истинной цивилизации. Хотя и случалось. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев

Русский народ не собирается исчезать с лица земли

Сергей Худиев, публицист, богослов
Для нас важно ясно обозначить в Конституции: семья – это союз мужчины и женщины. Это, конечно, приведет в сильное раздражение тех, кто нас и так не любит. Но это, напротив, привлечет симпатии тех, кто во всем мире, в том числе на Западе, сохраняет здравый смысл. Подробности...
Обсуждение: 83 комментария
    Перейти а раздел…

    Какие новинки автопрома приедут в Россию в 2020 году

    Коронавирус проник в Россию

    Как Китай обзаводится новейшим вооружением

      Перейти а раздел…

      Обвал петербургского спорткомплекса привел к человеческим жертвам

      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
      Подробности...

      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
      Подробности...

      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «ARDA Car Wash Equipment»: Стартап, открывший дверь в мир возможностей

        «Калиты»: Как превратить медовый стартап в кондитерское производство

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

          Перейти а раздел…
          Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?
          • Да (я верующий)

          • Нет (я верующий)

          • Да (я атеист)

          • Нет (я атеист)

          Боитесь ли вы эпидемии, вызванной коронавирусом?
          • Да

          • Нет

          В какие отрасли отечественной экономики в первую очередь должно вкладываться государство? (до трех вариантов ответа)
          • Создание новых промышленных предприятий

          • Поддержка сельского хозяйства

          • Поддержка малого и среднего бизнеса

          • Развитие транспортной инфраструктуры

          • Развитие наукоемких технологий

            Перейти а раздел…

            Как хотят ужесточить штрафы для автомобилистов?

            Как отличить номера автомобилей спецслужб и правительства?

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Стало известно о намерении США принять новые санкции против «Северного потока – 2»
              Путин: Поправки к Конституции продиктованы жизньюМакрон обвинил Россию в попытке пересмотра истории Второй мировой войныВ Вильнюсе заявили о «дерзких» попытках России сыграть на чувствах литовцевЛавров заявил, что Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым
              Путин заявил об отсутствии у экс-главы Чувашии чувства уважения к людямГазпром на треть пополнил госбюджет Украины из-за транзита газаНикиту Белых уволили из библиотеки колонииШойгу наградил члена ГКЧП Язова орденом «За заслуги перед Отечеством»
              Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями ЧереповцаМинфин не стал отказываться от налогового маневра в нефтяной отраслиТрамп предложил демократам обвинить Россию в «предвыборной катастрофе» в АйовеМосквич рассказал о том, как проверяют на коронавирус в поликлинике

              борьба с вирусом


              У зараженных коронавирусом в России оказалось невозможно выделить штамм

              «несбалансированное впечатление»


              В Израиле извинились за «пророссийское» освещение событий войны на форуме по Холокосту

              официальный визит


              Эрдоган объяснил использование бандеровского приветствия

              Видео

              Заигрывание с Западом


              Американская нефть доведет Лукашенко до украинского сценария

              Массовая истерия


              Запад возрождает страх и ненависть к китайцам

              вдохновители декабристов


              Первую попытку русской революции спровоцировала Греция

              «исторический спор»


              Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

              Непризнанные регионы


              Дмитрий Родионов: Донбасс постепенно становится Россией

              Выгодный прецедент


              Геворг Мирзаян: Почему «сделку века» называют капитуляцией

              Разделение по сердцам


              Анна Долгарева: Мы сами натянули колючую проволоку

              викторина


              Чем Россия обязана полякам?

              на ваш взгляд


              Считаете ли вы, что идея веры в Бога должна упоминаться в Конституции?

              Коронавирус уничтожает нефтяные доходы

              Коронавирус может обвалить нефть к 30 долларам    4 февраля 2020, 20:20
              Фото: REUTERS/Lucy Nicholson
              Текст: Ольга Самофалова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Пока от китайского коронавируса больше всего пострадала нефть. Крупнейший за последний год обвал барреля испугал даже ОПЕК+, которая экстренно ищет ответ на вспышку вируса. Как ситуация будет развиваться с медицинской точки зрения, никто пока не знает. В худшем случае баррелю прогнозируют падение до 30 долларов. Впрочем, российская экономика имеет запас прочности, чтобы выдержать и такие цены на нефть.

              Еще в 20-х числах января, когда стали приходить первые новости о вирусе в Китае, нефть превышала 65 долларов за баррель. Однако уже в понедельник, 3 февраля, она торговалась ниже 57 долларов за баррель. В ночь на вторник Brent ушел даже ниже 54 долларов за баррель. Во вторник котировки в районе 55 долларов.

              Министр энергетики России Александр Новак отметил, что на нефтяном рынке сейчас  «очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи». Россия, по его словам, «находится в постоянном контакте» с ОПЕК+ и отслеживает влияние сокращения экономической активности на нефтяной спрос.

              Еще в начале года британская нефтегазовая компания BP полагала, что рост спроса на нефть составит около 1,2 млн баррелей. Однако коронавирус уже сейчас снизил рост спроса в среднем по году на 300-500 тыс. баррелей в день, заявил глава BP Брайан Гилвари в интервью Bloomberg. До этого в СМИ сообщили, что спрос на нефть в Китае упал на 20% или на 3 млн баррелей в день от обычного общего уровня потребления в этот календарный период.

              Дело в том, что вирус остановил транспорт и производства в Китае намного дольше, чем длятся официальные праздники по поводу лунного Нового года. На этой недели многие так и не вернулись на свои рабочие места. Передвижение также ограничено. Как следствие, спрос на нефть и нефтепродукты упал.

              «Ожидается снижение темпов роста китайской экономики как в первом квартале, так и за год. Это может привести к значительному снижению потребления нефти и нефтепродуктов в стране. Замедление китайской экономики будет тормозить экономический рост по всему миру. А это также сократит потребление нефти и нефтепродуктов в целом ряде отраслей, например, в транспорте», – говорит аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Оксана Лукичева.

              Продолжит ли нефть падение и дальше, будет зависеть от новостей о коронавирусе и успешности борьбы с ним. Если распространение вируса затормозится, и эпидемии удастся избежать, то и стоимость барреля должна восстановиться. Если вирус продолжит массово убивать, причем, не только китайцев, но и остальных людей по всему миру, то падение цен на нефть неминуемо продолжится.

              «Если бы рынки были предоставлены сами себе, то нефть потенциально вполне могла бы провалиться ниже 30 долларов за баррель»,

                - говорит Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

              Однако члены ОПЕК+, куда входит и Россия, не хотели бы допустить такого развития событий. В конце года члены организации ужесточили квоты по добыче в ответ на сокращение роста спроса. И теперь, испугавшись обвала, они держат руку на пульсе.

              Страны ОПЕК экстренно - 4-5 февраля - решили обсудить сложившуюся ситуацию в формате техкомитета. А чрезвычайная министерская встреча в формате ОПЕК+ ожидается 14-15 февраля вместо запланированной очередной встречи в марте.

              Накануне президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд провели телефонный разговор, в ходе которого фигурировала тема взаимодействия в рамках ОПЕК+, рассказал  пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, Россия «готова взаимодействовать в этом формате».

              Один из обсуждаемых сценариев – сокращение добычи еще на 500 тыс. баррелей в день до тех пор, пока вспышка коронавируса не пойдет на спад. Но источник The Wall Street Journal уверяет, что  ОПЕК+ обдумывает более агрессивный ответ на вспышку коронавируса в Китае.  Он предполагает сокращение добычи сразу на 0,8-1 млн баррелей в сутки.

              ОПЕК+ вполне по силам стабилизировать рынок, считают эксперты. «Пока ОПЕК+ поддерживает рынок принудительным сокращением добычи, котировки остаются оторванными от реальности. Колебания нефти сложно назвать в полной мере рыночными. Поэтому уровни 45-50 долларов за баррель Brent видятся непробиваемой областью»,  - говорит Купцикевич. В случае поддержки ОПЕК+  сильного проседания нефтяных цен не ожидается, падение может ограничиться уровнем в 50-55 долларов за баррель, согласна Лукичева.

              «Объявления ОПЕК+ о готовности сокращения добычи и даже новости о том, что лидеры держат руку на пульсе – это отличный тактический ход, который зарекомендовал себя в последние годы. Эти меры доказывали свою эффективность в условиях рыночной паники»,  - говорит Купцикевич.

              Другой вопрос – насколько долго можно использовать эту «таблетку». «Действия ОПЕК оборачиваются падением доли картеля в мировых поставках и, соответственно, падением влияния на дальнейшую динамику цены. Вряд ли этого хотят страны, львиная доля доходов которых зависит от цены барреля. В какой-то момент, крупные игроки - Саудовская Аравия или Россия - могут вновь вернуться к идее позволить нефти упасть, дабы вытрясти с рынка наименее эффективных игроков», – не исключает Купцикевич.

              России падение нефти не сулит ничего хорошего. Сокращение экспорта нефти приведет к снижению нефтегазовых доходов бюджета РФ. «Однако это не так критично, как раньше. Потому что проводимый Минэнерго РФ налоговый маневр с каждым годом снимает зависимость бюджета от экспортных поступлений, так как по сути в бюджет все больше начинает поступать налог на добычу нефти и газа (НДПИ).  В связи с этим российская экономика приобретает дополнительную устойчивость к внешним шокам»,  - считает Лукичева.

              Речь именно о том налоговом маневре, который так не нравится Александру Лукашенко. Белорусский президент даже прекратил покупать российскую нефть, требуя компенсаций ущерба от изменений российского налогового законодательства. Зато этот маневр поможет снизить зависимость российской экономики от внешней конъюнктуры. Сейчас доходы бюджета пополняют за счет экспортной пошлины от продажи нефти за рубеж. Когда мировая цена на нефть падает, сразу страдает бюджет РФ – его доходы от экспортной пошлины на черное золото снижаются.  Но с каждым годом пошлина будет снижаться, а к 2024 году полностью обнулиться. При этом, российский бюджет доходы не потеряет, ведь одновременно будет расти налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Благодаря этому налоговому маневру, бюджет РФ станет получать доходы исключительно в виде НДПИ, на который не влияет мировая цена на нефть. Отсюда и снижение зависимости от мировых цен.  

              И хотя налоговый маневр еще не закончен, бюджет РФ имеет сейчас достаточный запас прочности, чтобы пережить просадку цены нефти в перспективе года-двух, считает Купцикевич. А дальше? А потом низкая стоимость сырья скорее станет важным драйвером роста мировой экономики, как это было в 2017 году, что потянет за собой и спрос, и цены на нефть, добавляет он.

              Что касается рубля, то появился риск очередного витка девальвации национальной валюты, что традиционно происходит в период нестабильности и опасностей. Тем более, на фоне обвала нефти до минимумов с конца 2018 года. Впрочем, рубль уже давно не отыгрывает колебания нефти один в один. После 2015 года волатильность рубля все-таки в несколько раз ниже. И сейчас рубль все еще выглядит вполне уверенно, несмотря на падение в последние дни. Во вторник был даже небольшой отскок.

              «Рубль подстраивается под ослабляющуюся нефть. Если она останется на текущих уровнях или пойдет ниже, то за ней последует и рубль, но это вопрос недель, а не часов и дней»,  - говорит Купцикевич.

              При худшем сценарии, по его словам, курс доллара к рублю может превысить 75, а евро – 80. Но надо понимать, что как и в 2016 году, такие экстремальные уровни нефти вряд ли продержатся долго, тем более, если ОПЕК+ на следующей недели решится на радикальные шаги поддержки. Поэтому сильной девальвации рубля эксперты пока не ожидают, рассчитывая на то, что в марте ситуация с коронавирусом нормализуется. Впрочем, к концу года, по прогнозу ЦБ, рубль может стоить в районе 66 рублей за доллар против 63-64 рублей сегодня. 

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............