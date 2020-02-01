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1 февраля, суббота  |  Последнее обновление — 17:53  |  vz.ru
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На российской нефти Минск заработает последние деньги

Белоруссия и Россия снова воюют из-за нефтиФото: REUTERS/Vasily Fedosenko
Александр Лукашенко всеми способами пытается сохранить нефтяные доходы, которые все эти годы обеспечивала дружба с Россией. Перспектива лишиться их даже частично не входит в планы Минска. С 1 февраля Белоруссия заставит Россию платить больше за транзит российской нефти, параллельно она пугает поиском альтернативного сырья для своих НПЗ. Однако все эти действия Минска только ухудшают его положение. Подробности...
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Петр Толстой: Большинство в ПАСЕ – на стороне России

Россия умеет убеждать коллег из ПАСЕ, считает Петр Толстой Фото: Доминик Бутен/РИА Новости
«Мы никому ничего не доказываем. Мы просто говорим то, что считаем нужным, и то, что является фактами, которых в Европе не знают. Убеждать коллег мы умеем», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы, заместитель председателя Госдумы РФ Петр Толстой, комментируя полноценный возврат России к работе в крупнейшем политическом объединении континента.  Подробности...
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К спасению от коронавируса подключили военных

Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мираФото: MOD Russia/Global Look Press
Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС? Подробности...
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Отступающих в Сирии исламистов Эрдоган поддержал словом

Эрдоган впервые за последнее время обрушился с жесткой критикой на РоссиюФото: REUTERS/Umit Bektas
Турецкий лидер Тайип Эрдоган обвинил Россию в нарушении обязательств по Сирии. Он пригрозил применить военную силу, чтобы остановить наступление армии Асада в Идлибе, в котором также якобы виновна Россия. Москва все обвинения отвергла, а эксперты считают, что воинственные заявления турецкого президента не ставят своей целью обострить отношения с Россией и рассчитаны совсем на другую аудиторию.  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Человек должен оставаться гражданином даже в коме

Иван Соловьев, д.ю.н., профессор, заслуженный юрист РФ
Куда только не обращались родственники крымчанки Васильченко – паспорт ей не выдавали больше года. Раз не может прийти сама, то и паспорт выписать невозможно. Она, вроде бы, гражданка, а вроде, как уже и нет. Подробности...

Юбилей «Макдоналдса» – это и юбилей национальной трагедии

Сергей Мардан, публицист
Идея с самого начала поражала кристально чистой, незамутненной глупостью. Только человеку, бесконечно далекому от России, могла прийти в голову мысль, что события начала 90-х имеют для нас хоть какой-то ностальгический смысл. Подробности...
Обсуждение: 151 комментарий

Все это Russia, и все мы Russians

Герман Садулаев, писатель, публицист
То, чего так боялись узкие националисты, уже произошло. Общность, которую, брызжа ядовитой слюной, нацики называют «расеянами», «многонационалами», объективно существует не только как большинство населения Российского государства, но и как российский народ. Подробности...
Обсуждение: 143 комментария
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      При демонтаже здания Спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло незапланированное обрушение крыши. Один из рабочих погиб, не успев запрыгнуть в строительную люльку. По оценке экспертов, трагедия случилась из-за того, что строители решили сэкономить на расчетах
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      НАСА презентовало первый в истории МКС модуль для космического туризма

      НАСА обнародовало планы по доставке на МКС первого в истории коммерческого модуля, предназначенного, в первую очередь, для космических туристов. Американское агентство также считает, что этот модуль поможет подготовке будущих миссий на Луну и Марс
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      Подаренное Эрдоганом зеркало привело Меркель в восторг

      На церемонии открытия немецкого университета в Стамбуле Реджеп Тайип Эрдоган подарил Ангеле Меркель изящное инкрустированное зеркало. Подобные зеркала в дорогой оправе использовались во дворцах султанов и символизируют силу и богатство. Подарок вызвал у канцлера бурные эмоции
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              К спасению от коронавируса подключили военных

              Авиация ВКС России готова эвакуировать соотечественников из любой точки мира   1 февраля 2020, 17:44
              Фото: MOD Russia/Global Look Press
              Текст: Андрей Резчиков

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              Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС?

              Россия привлечет транспортные самолеты своих Воздушно-космических сил (ВКС) для эвакуации россиян из зараженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин. «По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

              По его словам, эвакуация начнется 3-4 февраля, хотя изначально планировалось приступить уже в субботу. Как пояснил Песков, «потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной».

              Позже в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание создать группу из пяти самолетов ВКС РФ для эвакуации. Как уточняет РИА «Новости», на каждом борту будут находиться военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

              Ранее на этой неделе российское посольство в Китае приступило к составлению списков тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй и город Ухань, откуда в конце прошлого года начал распространяться смертоносный вирус. По данным посольства, среди граждан России, которые находятся в КНР, зараженных нет. Сейчас Хубэе находится 341 российский гражданин, из них 300 – в Ухане. Посольство установило связь со 186 соотечественниками. По возвращении на родину людей поместят в 14-дневный карантин для проведения анализов на выявление заболевания.

              На ваш взгляд

               
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              Обсуждение: 46 комментариев
              Как сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств, в субботу на Дальнем Востоке началась эвакуация российских туристов из Китая. Через погранпункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области автобусами вывезли более 200 человек. Всех прибывших немедленно помещают в карантин. «Лиц с признаками инфекционных заболеваний по результатам двойного тепловизионного контроля не выявлено», – заверили в пресс-службе правительства Амурской области

              На этой неделе глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Минтранс приостановил регулярное авиасообщение с КНР. Исключение составляют рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу и обратно.

              По последним данным, общее число заразившихся в Китае превысило 12 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 266 случаев. Коронавирус проник в 22 страны, в том числе и Россию, где вирус обнаружили у двух китайцев. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

              В экспертной среде приветствовали решение Москвы подключить к эвакуации россиян военные самолеты. Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов полагает, что можно задействовать любые типы военных транспортных самолетов, но единственной проблемой будет то, что не каждый экипаж ВКС допущен к такого рода полетам. «При полетах за рубеж нужно вести переговоры исключительно на английском языке. А других проблем нет. Эвакуацию можно оперативно организовать», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

              Он напомнил, что в прошлом Россия неоднократно привлекала военную авиацию к эвакуации своих граждан из-за рубежа, однако на этот раз подобная операция может оказаться беспрецедентной по своим масштабам. Все будет зависеть от численности эвакуируемых.

              «Речь идет о перевозке со многих точек Китая. Одно дело – перевозить из одного места, а другое – из десятка городов. Могут задействоваться разные типы самолетов.

              Из одного пункта может потребоваться эвакуировать сотни людей, а из других – единицы. Возможно, будет принято решение собрать людей где-то в одном месте, а потом разом вывезти. Это целая операция, которую надо тщательно продумать», – полагает Смирнов.

              В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков тоже напомнил, что в прошлом Россия неоднократно эвакуировала своих граждан из зон конфликтов. «Можно вспомнить Ливию, Египет. Военно-транспортная авиация участвовала в эвакуации детей и женщин из Сирии», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

              По словам Смирнова, в случае задействования гражданской авиации пришлось бы компенсировать «немалые расходы» перевозчиков. «В армии нет рыночной экономики. Там все на бюджете. Если прикинуть, то можно легко посчитать, сколько будет стоить такая перевозка. Это наверняка было просчитано», – подчеркнул собеседник.

              Смирнов выразил уверенность, что подобную эвакуацию можно было бы провести исключительно средствами гражданской авиации. Впрочем, с этим утверждением не согласился Алексей Леонков. По его словам, государство не может приказать частным авиакомпаниям срочно перевести людей. «Военные специалисты обладают некоторыми компетенциями в этом вопросе, особенно спецвойска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ). У них есть спецоборудование и защитные костюмы на случай прибытия в зону, которая подверглась заражению», – сказал Леонков, не исключив, что российские военные борта «доставят необходимую технику и оборудование в помощь китайским властям». 

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