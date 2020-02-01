К спасению от коронавируса подключили военных

Российские ВКС подключатся к срочной эвакуации сограждан из наиболее пораженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение поступило от президента Владимира Путина. В Минобороны выделили пять самолетов. Списки эвакуируемых составляет российское посольство в КНР. Всех прибывших поместят в карантин. Почему потребовалось подключить к эвакуации военных и с какими трудностями могут столкнуться ВКС?

Россия привлечет транспортные самолеты своих Воздушно-космических сил (ВКС) для эвакуации россиян из зараженных коронавирусом районов Китая. Соответствующее распоряжение отдал президент Владимир Путин. «По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, эвакуация начнется 3-4 февраля, хотя изначально планировалось приступить уже в субботу. Как пояснил Песков, «потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной».

Позже в субботу глава Минобороны Сергей Шойгу дал указание создать группу из пяти самолетов ВКС РФ для эвакуации. Как уточняет РИА «Новости», на каждом борту будут находиться военные медики и специалисты ведомства в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, а также необходимыми медицинскими препаратами.

Ранее на этой неделе российское посольство в Китае приступило к составлению списков тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй и город Ухань, откуда в конце прошлого года начал распространяться смертоносный вирус. По данным посольства, среди граждан России, которые находятся в КНР, зараженных нет. Сейчас Хубэе находится 341 российский гражданин, из них 300 – в Ухане. Посольство установило связь со 186 соотечественниками. По возвращении на родину людей поместят в 14-дневный карантин для проведения анализов на выявление заболевания.

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Как сообщили ТАСС в пресс-службах региональных правительств, в субботу на Дальнем Востоке началась эвакуация российских туристов из Китая. Через погранпункты пропуска в Забайкалье, Приморском крае и Амурской области автобусами вывезли более 200 человек. Всех прибывших немедленно помещают в карантин. «Лиц с признаками инфекционных заболеваний по результатам двойного тепловизионного контроля не выявлено», – заверили в пресс-службе правительства Амурской области

На этой неделе глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Минтранс приостановил регулярное авиасообщение с КНР. Исключение составляют рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу и обратно.

По последним данным, общее число заразившихся в Китае превысило 12 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 266 случаев. Коронавирус проник в 22 страны, в том числе и Россию, где вирус обнаружили у двух китайцев. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

В экспертной среде приветствовали решение Москвы подключить к эвакуации россиян военные самолеты. Президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта «Партнер гражданской авиации» Олег Смирнов полагает, что можно задействовать любые типы военных транспортных самолетов, но единственной проблемой будет то, что не каждый экипаж ВКС допущен к такого рода полетам. «При полетах за рубеж нужно вести переговоры исключительно на английском языке. А других проблем нет. Эвакуацию можно оперативно организовать», – сказал Смирнов газете ВЗГЛЯД.

Он напомнил, что в прошлом Россия неоднократно привлекала военную авиацию к эвакуации своих граждан из-за рубежа, однако на этот раз подобная операция может оказаться беспрецедентной по своим масштабам. Все будет зависеть от численности эвакуируемых.

«Речь идет о перевозке со многих точек Китая. Одно дело – перевозить из одного места, а другое – из десятка городов. Могут задействоваться разные типы самолетов.

Из одного пункта может потребоваться эвакуировать сотни людей, а из других – единицы. Возможно, будет принято решение собрать людей где-то в одном месте, а потом разом вывезти. Это целая операция, которую надо тщательно продумать», – полагает Смирнов.

В свою очередь редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков тоже напомнил, что в прошлом Россия неоднократно эвакуировала своих граждан из зон конфликтов. «Можно вспомнить Ливию, Египет. Военно-транспортная авиация участвовала в эвакуации детей и женщин из Сирии», – сказал Леонков газете ВЗГЛЯД.

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По словам Смирнова, в случае задействования гражданской авиации пришлось бы компенсировать «немалые расходы» перевозчиков. «В армии нет рыночной экономики. Там все на бюджете. Если прикинуть, то можно легко посчитать, сколько будет стоить такая перевозка. Это наверняка было просчитано», – подчеркнул собеседник.

Смирнов выразил уверенность, что подобную эвакуацию можно было бы провести исключительно средствами гражданской авиации. Впрочем, с этим утверждением не согласился Алексей Леонков. По его словам, государство не может приказать частным авиакомпаниям срочно перевести людей. «Военные специалисты обладают некоторыми компетенциями в этом вопросе, особенно спецвойска радиационной, химической и биологической защиты (РХБ). У них есть спецоборудование и защитные костюмы на случай прибытия в зону, которая подверглась заражению», – сказал Леонков, не исключив, что российские военные борта «доставят необходимую технику и оборудование в помощь китайским властям».

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