Десять главных фактов о новом смертельном коронавирусе

Китай, а вслед за ним и многие другие страны, атаковала вспышка нового вируса, способного вызвать пневмонию. С выявления первого случая прошло чуть больше месяца, и ученые пока не успели до конца разобраться в природе 2019-nCoV, как его назвали. Однако многое уже прояснилось.