Путин распорядился привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что по приказу Владимира Путина самолеты ВКС будут привлечены к эвакуации россиян из Китая.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сказал Песков. передает РИА «Новости».

Ранее российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.

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Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

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