Российское посольство начало формировать списки на эвакуацию из Китая

Российское посольство в Китае начало составлять списки тех, кто планирует срочно покинуть провинцию Хубэй из-за коронавируса.

«В связи с решением о проведении эвакуации российских соотечественников из провинции Хубэй и города Ухань посольство формирует список граждан России, намеренных в срочном порядке покинуть территорию провинции», – сказано на сайте посольства.

Желающие вернуться в Россию должны предоставить личные данные, в том числе фото паспорта, визы, въездной печати в Китай, точный адрес на китайском языке, сообщить о месте работы в Китае, указать адрес прописки и фактического проживания в России, номера телефонов и электронную почту.

В сообщении отмечено, что тех, кто покинет провинцию Хубэй в рамках эвакуации, по возвращении в Россию поместят на 14-дневный карантин.

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Напомним, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 11,7 тыс. человек, количество летальных исходов достигло 259 случаев.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксированы и в России. Глава правительства Михаил Мишустин поручил закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке.

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