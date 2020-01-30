Россия перекрывает границу китайскому вирусу

Россия вводит первые транспортные ограничения с Китаем в связи с угрозой распространения коронавируса. Уже закрыта вся сухопутная граница, курсировать между странами будет только один поезд, решается вопрос режима полетов из КНР. Все прибывающие из неблагополучных регионов буду проходить специальный медконтроль, а люди с симптомами заболевания — изолироваться для лабораторного обследования.

Железнодорожное сообщение между Китаем и Россией, кроме поездов между Москвой и Пекином, приостановлено с 31 января – из-за риска распространения коронавируса, заявила в среду вице-премьер Татьяна Голикова. Она также сообщила, что китайским студентам, которые учатся в России, и уехали на зимний отдых на родину, каникулы продлили до 1 марта. Известно, что студенты-китайцы обучаются, главным образом, в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Урала и Татарстана. Также до 1 марта в пяти дальневосточных регионах России, граница с КНР останется закрытой.

Не исключено, что в дальнейшем ограничено будет и воздушное сообщение России и Китая. Во всяком случае, решение по этому поводу будет принято не позднее пятницы, передал ТАСС слова Голиковой.

Ранее аналитики уже не исключали, что Китай может быть подвергнут почти полной воздушной и железнодорожной блокаде. Закрытие границы при этом вряд ли коснется потоков грузов и почты, поскольку вирусы передаются лишь воздушно-капельным путем, от человека к человеку. При этом к россиянам и иностранцам, прибывающим в нашу страну из Китая, будут применяться карантинные меры.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что во всех пунктах пропуска через границу проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов людей. В региональные управления ведомства поступили диагностические тест-системы, позволяющие выявить новый вирус, также определен алгоритм лабораторной диагностики заболевания.

«Граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются», – пояснили в ведомстве.

Полная авиаблокада КНР – один из вариантов

Тем временем, в самом Китае число зараженных продолжает стремительно расти – только по официальным данным, зафиксировано не менее 6 тысяч случаев пневмонии, к заболевшим надо добавить около 60 тысяч «контактеров». Количество летальных исходов, опять же по официальной версии, превысило 130.

Дополнительную тревогу вызывает тот факт, что из очага эпидемии – города Ухань, – до введения карантина успело выехать 5 млн человек. Сколько среди них заболевших, неизвестно. Ситуацию усугубляет тот факт, что носитель коронавируса может заразить им здорового челдовека даже во время инкубационного периода.

«Этот вирус примечательно стабилен, и нет на планете ни одного ученого или мудреца, который сказал бы, когда эта эпидемия достигнет пика», – предупредил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев отметил, что напряженность вокруг темы вируса в мире быстро растет – авиакомпании одна за другой отказываются от полетов в КНР. «Авиакомпании на своем уровне принимают защитные меры, в том числе ограничивают полеты. Я уже не говорю о принятых мерах на государственном уровне. Прекращены выезды в КНР организованных групп туристов, а чартеры летают исключительно с целью возвращения граждан России на территорию нашей страны», – сказал Пантелеев газете ВЗГЛЯД.

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Пока Международная организация гражданской авиации (ICAO) – это подразделение ООН, – занимает такую позицию: нужно проявлять повышенную бдительность в отношении пассажиров, прибывающих из КНР, принимать повышенные меры безопасности, напомнил эксперт.

«Похожую выжидательную позицию заняли и другие крупные страны, в частности, США, где состоялось совещание представителей ведущих авиакомпаний с президентской администрацией. Авиакомпании проинформированы о том, что возможно и полное прекращение авиасообщения с КНР», – пояснил Пантелеев.

«Ранее гражданская авиация уже сталкивалась с похожими проблемами из-за эпидемий, в частности, из-за птичьего гриппа и атипичной пневмонии. Атипичная пневмония 2003 года привела к снижению пассажиропотока. Это был краткосрочный фактор, но он все же сократил объемы перевозок мировой авиации и в итоге причинил отрасли многомиллиардные убытки», – напомнил Пантелеев.

Пекин пока не делится штаммом

Беспокойство некоторых медиков-специалистов тем временем вызывает тот факт, что Китай пока не предоставил ни России, ни другим странам непосредственно сами штаммы вируса 2019-nCoV для исследований. Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, однако, не считает этот отказ опасным.

«Речь идет об особо опасном штамме с точки зрения его полной неизученности. Есть правила коллекционной деятельности по сбору такого материала. Мы бы на их месте тоже не делились», – сказал Онищенко газете ВЗГЛЯД.

При этом Пекин уже поделился с другими странами данными о геноме нового вируса – это своеобразный «генетический паспорт» штамма 2019-nCoV, подчеркнул собеседник. Такие данные позволили России начать диагностику данного заболевания и разрабатывать меры противодействия, уверен Онищенко.

«Как только академия наук КНР опубликовала генетическую библиотеку коронавируса, в России сразу начали с ней работать, вести диагностику»,

– сообщил Онищенко. Эксперт назвал необходимыми те решения, которые принимаются штабом во главе с Голиковой, тем более, что «наши туристические и экономические контакты с Китаем требуют высокой степени готовности». «Каждый пятый из заразившихся – тяжелобольной», – напомнил Онищенко. Собеседник напомнил о Международных медико-санитарных правилах (ММСП), в которых закреплен принцип охраны границ и территорий от опасных инфекций. «Но главная работа – готовность медицинской сети к профилактике, диагностике, госпитализации и лечению, – перечислил Онищенко. – Это обучение медперсонала, подготовка условий для госпитализации, медикаментов и СИЗов (средств индивидуальной защиты). Это и усиленный режим дезинфекции».

Тем временем, Роспотребнадзор уже выложил на своем сайте памятку с перечнем мер профилактики коронавируса для тех, кто ездил или находится в Китае, или общался с китайцами и подозревает у себя вирус. Россиянам дан совет использовать медицинские маски и соблюдать традиционные общие меры предосторожности: мыть руки перед едой и после посещения многолюдных мест, пить только бутилированную воду и есть лишь термически обработанную пищу.

Российских туристов и командировочных призывают избегать рынков, где продаются морепродукты и животные, и не посещать представления с участием животных. При первых признаках заболевания необходимо обращаться к врачам и не прибегать к самолечению. А если за помощью к медикам пришлось обратиться уже по возвращении в Россию, но необходимо информировать врачей о времени и месте пребывания в Китае.

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Роспотребнадзор также ознакомил россиян с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В ВОЗ еще советуют при кашле и чихании прикрывать нос и рот салфеткой (ее необходимо тут же выбросить, после чего вымыть руки). Необходимо избегать близкого контакта с людьми, у которых имеются признаки жара, кашель.

Российский «Вектор» уже борется с вирусом

Напомним, утром в среду глава правительства Михаил Мишустин создал оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в России, который возглавила его заместитель Татьяна Голикова.

В среду днем президент России Владимир Путин провел совещание, на котором поручил минимизировать человеческие потери от пневмонии, вызванной китайским вирусом. Он отметил, что в ситуации с коронавирусом речь идет о новом явлении, и встает вопрос готовности России к этому вызову. При этом, отметил президент, правительство России уже выработало превентивные меры по противодействию распространению вируса в стране. В совещании также приняли Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Голикова доложила президенту, что врачи в России уже подошли к разработке вакцины против коронавируса. Соответствующие работы ведутся в том числе в новосибирском центре «Вектор», который, в частности, уже создал две тест-системы для диагностирования нового коронавируса. «Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что наращивается объем производства», – сообщила вице-премьер.

Напомним, «Вектор» – это один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Как говорится на сайте центра, его миссия – научное и практическое обеспечение противодействия глобальным инфекционным угрозам. Созданный еще в 1974 году «Вектор» известен тем, что одним из первых разработал и произвел тест-системы для диагностики ВИЧ-инфекции и гепатита В.

Анна Попова добавила, что в России приняты все необходимые для противодействия вирусу меры, при этом Москва координирует свою работу с ЕАЭС, так как страны-союзницы тоже нуждаются в подобных тест-системах.

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