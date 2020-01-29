Ученые из Новосибирска разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса

Две тест-системы для диагностирования нового коронавируса разработаны в новосибирском центре «Вектор», сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

«Возможности изготовления этих тест-систем, чтобы обеспечить всю территорию России для выявления коронавируса, существенно растут день ото дня, потому что наращивается объем производства», – приводит ее слова РИА «Новости».

Вице-премьер подчеркнула, что россияне ответственно подходят к процедурам обследования на новый вирус.

«Я должна сказать большое спасибо нашим гражданам, потому что они очень ответственно к этому относятся. Когда приходят рейсы из Китая и наших граждан проверяют, они совершенно спокойно реагируют на возможные ситуации задержки исключительно из целей проверки», – сказала Голикова.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что на сегодняшний день в центре «Вектор» производится около 25 тыс. исследований в неделю на базе созданных тест-систем. «Мы увеличиваем производство тест-систем где-то вдвое, а еще через неделю увеличим в четыре раза. Потребности для Российской Федерации в достаточной степени закрыты», – отметила она.

Глава ведомства также сказала, что Россия координирует свою работу по противодействию вирусу с ЕАЭС, так как страны союза тоже нуждаются в подобных тест-системах.

«Если будет ваше поручение и разрешение, мы могли бы поделиться с коллегами из других стран этой системой, чтобы и там эта защита возникла», – сказала Попова.

По ее словам, на сегодняшний день уже досмотрено больше 20 тыс. рейсов, прибывающих в Россию из регионов, где существует риск распространения коронавируса. Также осмотрено более 1 млн человек. Так как вскоре в России наступит сезон роста заболеваемости гриппом, ведется усиленная работа по увеличению точности диагностики, «чтобы не смешать и различать одно от другого», пояснила Попова.

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Она отметила, что сейчас почти все регионы уже утвердили планы по борьбе с новым коронавирусом, среди них Москва, Калининградская, Курская, Смоленская области и другие. «Мы продолжаем эту работу, и постараемся защитить население России от вируса», – подчеркнула Попова.

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по предупреждению распространения коронавируса поставил задачу минимизировать человеческие потери от пневмонии, вызванной этим вирусом.

Министерство здравоохранения России подготовило временные методические рекомендации по лечению коронавирус. Россия и Китай начали разработку вакцины против нового коронавируса. В России пока не зарегистрированы случаи заболевания, однако риск проникновения коронавируса в страну существует.

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