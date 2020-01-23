Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России

Новый вирус из Китая может нанести серьезный экономический ущерб, если начнется эпидемия, как это произошло 17 лет назад. Тогда из-за вируса SARS стоимость нефти рухнула на треть, а мировая экономика потеряла в общей сложности почти 60 млрд долларов. Чем может обернуться история с вирусом на этот раз?

Мир пугают новым вирусом из Китая, который уже унес жизни 18 человек. При этом заражены этим вирусом уже 644 человека. Сообщалось, что 95 из них находятся в критическом состоянии. Вспышка т. н. коронавируса 2019-nCoV была зарегистрирована в городе Ухань, где продаются морепродукты, рыба, мясо, а также съедобные рептилии и крысы. Ученые полагают, что источником нового вируса могли стать именно змеи, которых люди употребили в пищу. Первая версия была, что источник – летучие мыши. Самое страшное, что, по некоторым данным, вирус мутировал и уже может передаваться от человека к человеку.

Смертельный вирус из Китая, который пока все-таки не привел к массовой эпидемии, уже обещает нанести серьезный экономический ущерб. Паника зачастую дорого обходится экономике.

В первую очередь страх вируса ударил по акциям авиаперевозчиков и компаний из туристической индустрии. Есть риски, что возникшая из-за вируса паника может привести к резкому сокращению числа туристов в азиатском регионе. И это касается поездок не только в Китай, но и в другие азиатские страны. Вирус уже пошел гулять по миру. Зафиксировано несколько случаев заражения смертельным вирусом за пределами Китая – в Тайване, Японии, Южной Корее, Таиланде, то есть в других азиатских странах. По некоторым данным, вирус добрался даже до США и Мексики. Были сообщения о подозрении на заражение коронавирусом трех человек в России, в Санкт-Петербурге, но эта информация пока не подтвердилась.

Однако страх привел к тому, что в некоторых аптеках Петербурга начали подходить к концу запасы медицинских масок, так как их раскупили китайцы, сообщают СМИ.

Россияне уже начали из-за страха отказываться от отдыха в Китае. В «Интуристе» и Anex Tour сообщили о случаях отмены бронирования турпоездок на остров Хайнань со вчерашнего дня, когда число летальных исходов стало расти. Хотя такие отказы пока не носят массовый характер. В Tez Tour, например, говорят, что туристы интересуются информацией по ситуации, но не меняют своих намерений отправиться на отдых.

Но если новый вирус начнет распространяться по Китаю и миру быстрей, да еще со значительным ростом смертей, тогда потери могут оказаться значительней.

Эксперты сравнивают возможные экономические последствия с тем, какой ущерб нанес в 2003 году другой вирус из Китая. Он вызывал тяжелый острый респираторный синдром, сокращенно ТОРС или SARS.

Эпидемия 17-летней давности унесла жизни 800 человек. Она привела к тому, что экономики азиатского региона совокупно потеряли почти 30 млрд долларов, а недополученный доход в туристической отрасли превысил 10 млрд долларов,

отмечает начальник отдела глобальных исследований «Открытие Брокер» Михаил Шульгин. По данным Азиатского банка развития, ущерб тогда был еще больше и составил почти 60 млрд долларов.

Если будет объявлена эпидемия, то могут быть перекрыты полеты с Китаем и другими азиатскими странами с целью остановить распространение вируса. В последние годы китайцы стали активно посещать в Россию с туристическими целями. Даже из злополучного города Ухань в Москву летают прямые регулярные рейсы от авиакомпании China Southern. Правда, полеты из Уханя уже отменены, так как китайские власти фактически заблокировали город.

В 2018 году, по данным Погранслужбы РФ, в Россию прибыло 2 млн китайцев, из них 1,7 млн считаются туристами. Полных данных за 2019 год еще нет, но только за девять месяцев Россию посетило 1,2 млн китайских туристов, что на 20% больше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщила туристическая ассоциация «Мир без границ». Учитывая, что Россию в 2019 году в целом посетило целых 30 млн иностранных туристов, потеря китайского туриста для РФ не так страшна, но игроки, специализирующиеся в основном на китайцах, понесут серьезные потери. Часть российских туристов может отказаться от отдыха, если будет закрыто азиатское направление. В зимний период не так много мест, которые могут заменить относительно недорогие азиатские теплые курорты.

Впрочем, есть другие страны, куда китайцы и азиаты ездят почти как к себе на дачу, и для них эпидемия может стать кошмаром. Это, например, Австралия. Ограничения на международные поездки из-за вспышки коронавируса в Китае могут существенно ударить по туристическому сектору Австралии, предупреждает международное рейтинговое агентство Moody's.

Туристы из Китая в настоящее время составляют более 15% от общего числа путешественников, совершающих краткосрочные поездки в Австралию. Тогда как в 2003 году их было значительно меньше – всего 4%. При этом Австралия и так столкнулась с экономическими проблемами в силу лесных пожаров в разгар сезона отпусков.

И, конечно, пострадают сами китайские авиакомпании. По итогам эпидемии 2003 года региональные авиаперевозки в КНР сократились на 10%.

При этом 17 лет назад эпидемия привела к резкому падению цен на нефть. В марте 2003 года они упали сразу на 33%, или на 11,5 доллара, с годового максимума в районе 34,55 доллара до минимума в апреле на уровне 23 долларов, замечает Шульгин. Логика в том, что сокращение авиаперевозок и числа путешествующих приведет к падению спроса на авиатопливо, а также на бензин и дизель. При этом загрузка НПЗ ведущих китайских компаний Sinopec и PetroChina в 2019 году и так оставалась довольно низкой: 70–80%. Плюс в планах введение новых мощностей по переработке сырой нефти. «Если вспышка коронавируса в КНР превратится в масштабную эпидемию, избыток предложения нефтепродуктов в Азиатском регионе может наблюдаться в течение всего 2020 года, а также большую часть 2021 года», – полагает Шульгин.

Аналитики Goldman Sachs подсчитали, что разрастание нового вируса до масштабов эпидемии в Китае может сократить спрос на энергоносители на 270 тыс. баррелей в сутки, из которых 170 тыс. баррелей – это падение спроса на авиакеросин. Все это приведет к падению мировых цен на нефть примерно на три доллара, полагают в инвестбанке.

Хотя эпидемия официально не объявлена, реальность уже превзошла прогнозы экспертов. На этой неделе цена на нефть Brent упала уже на 5,6%, или примерно на пять долларов.

«У рынка, который при появлении таких неожиданных новостей, как эпидемия нового коронавируса, начинает руководствоваться эмоциями, а не здравым смыслом, нет времени для взвешенной оценки ситуации. Поэтому прогноз Goldman Sachs о снижении цен на нефть на три доллара из-за потенциального сокращения потребления энергоносителей уже был реализован: за последние три торговые сессии нефть марки Brent подешевела с 65,5 до 61,8 доллара за баррель», – говорит руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Несомненно, что новый коронавирус нанесет экономический ущерб авиакомпаниям, представителям туристической отрасли, розничной торговли и индустрии развлечений в странах Азиатского региона. Однако не стоит переоценивать влияние этого фактора на динамику нефтяных котировок. Эта громкая новость является всего лишь хорошим поводом для спекуляций на тему текущего коррекционного падения цен на нефть. Едва ли новый вирус сумеет вывести нефтяной рынок из его текущего состояния», – считает старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос. По его мнению, и США, и участники соглашения в формате ОПЕК+ в равной степени заинтересованы в относительно стабильных, «средних» ценах на нефть вблизи текущего значения. Вот уже год как они поддерживают приемлемый уровень цен. Более того, рынок совершенно игнорирует, во-первых, форс-мажор, объявленный Ливией – страна перестала поставлять 800 тыс. баррелей в сутки, во-вторых, заявление ОПЕК+ о возможном расширении ограничений нефтедобычи на заседании в марте, добавляет Коган.

Если авиаперевозки и туризм несут потери от раскручивания этой истории в информационном пространстве, то есть те, кто определенно выигрывает от всей этой шумихи. «Одним из бенефициаров происходящего будут спекулянты, которые решат не вестись на угрожающие новостные заголовки и сохранят способность рассуждать здраво», – считает Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями. «Вряд ли панические настроения на рынках будут присутствовать длительное время. Инвесторам была нужна разрядка после одного из самых крупных ралли в истории фондовых рынков. Коронавирус служит поводом для фиксации прибыли и переоткрытия позиций – в скором будущем рост рисковых активов продолжится», – поясняет он.

При любом раскладе в таких ситуациях выигрывают представители фармацевтической индустрии, которые начинают продавать новые противовирусные препараты и, воспользовавшись случаем, повышают цены на лекарства. Люди из-за страха за здоровье, наоборот, начинают оставлять в аптеках еще больше своих средств.

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«Не секрет, что производители и продавцы противовирусных препаратов прямо заинтересованы в широком освещении в СМИ подобных угроз», – отмечает Виталий Манжос. Очевидно, что и выручка страховых компаний также может заметно возрасти, добавляет он. В первую очередь это относится к страховщикам, работающим в Азиатском регионе. Если эпидемия заставит людей сидеть дома, то определенно выиграют те компании, которые оказывают телекоммуникационные услуги, а также игроки интернет-торговли и доставки.

Впрочем, реальный масштаб ущерба и прибылей можно будет оценить позже, когда станет понятно, сумеет ли Китай удержать джинна в бутылке, то есть остановить распространение вируса, или повторятся события 2003 года. На этот раз ситуация все-таки отличается от того, что было в 2003 году. Тогда китайские власти замалчивали проблему несколько месяцев, все держали в секрете, и больницы не получали никаких инструкций. Сейчас о проблеме стало известно быстрее – спустя месяц (первые случаи болезни зафиксированы в декабре). Более того, Пекин фактически заблокировал 11-миллионный город Ухань, где была вспышка заболевания. При этом ни КНР, ни Всемирная организация здравоохранения официально не объявляют о чрезвычайной ситуации и мировой угрозе. Поэтому Шульгин считает, что сейчас риск распространения эпидемии на другие страны и регионы гораздо ниже, чем 17 лет назад, соответственно и негативный экономический эффект сейчас будет меньше. Падение цен на нефть на 30% из-за эпидемии, как в прошлый раз, он не ждет.