Что известно о новом китайском вирусе и как от него защититься?

По миру распространяется новый вид коронавируса, впервые появившийся в китайском городе Ухань. Пока зафиксировано около 400 случаев заболевания, девять человек скончались, около 10 находятся в критическом состоянии. Наибольшее число госпитализированных – в Китае, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. До России вирус пока не добрался.

Что такое коронавирус?

Это общий термин, объединяющий около четырех десятков различных вирусов со схожими свойствами. Как правило, они поражают дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или нервную систему. Но прежде всего речь все же о носе и горле. Причем различные коронавирусы могут действовать совершенно по-разному.

Какие-то передаются от человека к человеку, какие-то нет. Некоторые возникают у животных и вообще не способны заразить людей. Ряд вирусов проявляется сразу, а некоторым требуется 7–10 дней инкубационного периода. У многих отличаются и симптомы. Например, часть вирусов вызывает только кашель, без насморка.

Два самых известных на данный момент коронавируса вызывают тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС), который часто ошибочно называют «атипичной пневмонией», и «верблюжью простуду» – ближневосточный респираторный синдром. Оба заболевания считают «братьями» нынешнего коронавируса (он получил название 2019-nCoV), в первую очередь из-за схожести симптомов.

ТОРС возник в 2002 году, также в Китае. Местные власти поначалу решили скрыть информацию о возможном начале эпидемии от Всемирной организации здравоохранения, и вирус распространился на 37 стран. Заболело восемь тысяч человек, почти 800 из которых скончались, то есть умирал практически каждый десятый. Вирус довольно быстро мутировал – он передавался при контакте с другим человеком и мог проявиться как через день, так и через четыре–шесть дней.

«Верблюжья простуда» появилась в 2012 году на Аравийском полуострове и охватила 23 страны, прежде всего Саудовскую Аравию и ОАЭ. Масштабы были куда меньшими – около двух тысяч заболевших, но с гораздо более высоким процентом смертности (35%). К стандартным для ТОРС симптомам – мышечным болям, жару и кашлю – в этот раз добавились боли в желудке и диарея.

При этом и ТОРС, и ближневосточный синдром купировали довольно быстро – серьезных вспышек не было с 2004 и 2015 годов соответственно.

Как появился китайский вирус и в чем его особенность?

Вирус точно возник в Ухане, 12-миллионном городе в Центральном Китае, седьмом по популяции в стране. Причем даже есть конкретная точка – местный оптовый рынок морепродуктов Huanan, который сейчас закрыт на карантин. Подавляющее большинство из первых заболевших либо работали там, либо постоянно его посещали. Другие больные могли и не посещать рынок, но как минимум были в Ухане и могли контактировать с жителями, покупавшими там морепродукты.

И хотя китайские власти говорят о трех сотнях зафиксированных случаях болезни, британские ученые уверены, что эта цифра сильно занижена. С учетом того, что Ухань – едва ли не крупнейший транспортный узел в Центральном Китае, город пропускает через себя миллионы человек ежедневно. Исходя из этого они предположили, что заболеть могли около 1700 человек по всему миру.

Китайские власти уже, по сути, заблокировали город – туристическим группам закрыли из него выезд, праздничные мероприятия по случаю Китайского нового года (25 января) частично урезали, а частично отменили. Однако не исключено, что эти меры окажутся запоздалыми – аэропорт и вокзалы взяли под санитарный контроль лишь к 14 января, когда огромное число потенциальных носителей вируса уже могли покинуть Ухань.

В чем особенность нового вируса, пока сказать сложно, он еще недостаточно изучен, это подтверждают и в ВОЗ. Пока симптомы обычные для коронавирусов. Разница лишь в том, что для его предшественников уже разработали способы лечения, а для 2019-nCoV пока нет.

Какие у него симптомы?

ВОЗ старается вести мониторинг каждого отдельного случая заболевания. Вот выдержки из двух типичных историй болезни.

«Мужчина, 30–39 лет, живет в Японии. Был в Ухане. 10 января обратился в больницу с кашлем, болями в горле и высокой температурой. Ему сделали рентгенографию грудной клетки, которая показала наличие в организме инфильтратов. В больнице он пролежал до 14 января, 15 числа признаки лихорадки ушли, и его выписали».

«35-летняя женщина, китаянка из Уханя. Обратилась в больницу 18 января с высокой температурой (38,3 °C), простудой и мышечными болями. Пока она находится там на карантине. Среди сохраняющихся симптомов – озноб, насморк, боли в мышцах. Состояние стабильное».

При этом в ВОЗ подчеркивают, что оба пациента не были на рынке морепродуктов и не контактировали с бездомными животными (поначалу считалось, что болезнь распространилась из-за контактов с ними).

Насколько страшен китайский вирус?

Пока сказать сложно, но все признаки указывают на то, что он куда менее опасен, чем его известные предшественники, вызывающие ТОРС и ближневосточный синдром. Даже если исходить из официальной цифры в 300 заболевших, девять смертей – это лишь 3% от их числа. Если же допускать вариант с 1700 человек, как это сделали британцы, то это и вовсе 0,53%.

Судя по статистике ВОЗ, многие пациенты при должном уходе в больнице поправляются через несколько дней.

Самые же уязвимые категории – это люди со сниженным иммунитетом: дети и старики. Для них вирус действительно может оказаться смертельным – вызвать и пневмонию, и бронхит, у пожилых – обострить различные хронические заболевания.

Кроме того, если исходить из схожести новой болезни с ее «братьями», можно предположить, что 2019-nCoV может быть очень опасен для беременных – различные исследования ближневосточного синдрома и ТОРС приводили данные о случаях выкидышей у заболевших или даже смерти матери.

Как защититься?

Пока коронавирус не слишком хорошо изучен, специализированных рекомендаций нет. ВОЗ лишь озвучила несколько универсальных правил, которые могут снизить риск заболевания. Первое из них, и самое очевидное – не летать в Ухань. Остальные выглядят так:

- избегайте контакта с людьми с острыми респираторными инфекциями;

- постоянно мойте руки с мылом, особенно после контакта с заболевшими или с их вещами;

- не контактируйте ни с живыми, ни с мертвыми животными на фермах или в дикой природе;

- если кашляете, всегда закрывайте рот рукой.