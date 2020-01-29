Роспотребнадзор рассказал о принимаемых Россией мерах против коронавируса

Роспотребнадзор заявил, что на границе России усилен санитарно-карантинный контроль из-за коронавируса.

«Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В региональные управления Роспотребнадзора поступили диагностические тест-системы, позволяющие выявить новый вирус, также определен алгоритм лабораторной диагностики заболевания.

«Граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию», – подчеркнули в ведомстве.

За период мониторинга было выявлено 139 заболевших, у 17 из них диагностирована респираторная инфекция, (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), у 16 – грипп А, у 10 – грипп В, у четверых – парагрипп, в двух случаях – сезонная коронавирусная инфекция, у восьмерых заболевших – микстинфекция.

Больных новым коронавирусом (2019-nCoV) не зарегистрировано.

С 28 января Роспотребнадзор начал обследование в аэропортах прибытия всех возвращающихся из КНР российских туристов на коронавирусную инфекцию.

«В целях оперативного реагирования при сборе эпидемиологического анамнеза у лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, в Едином консультативном центре Роспотребнадзора (8 800 555 49 43) организована работа русско-китайских переводчиков», – заключили в ведомстве.

Ранее Китай передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV, ученые двух стран приступили к созданию вакцины. Ученые из Новосибирска уже разработали две тест-системы для диагностирования коронавируса.

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