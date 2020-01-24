Можно ли заразиться новым вирусом, получив посылку из Китая?

Роспотребнадзор, Геннадий Онищенко, различные вирусологи и эпидемиологи считают, что это практически невозможно. Как и представители китайских маркетплейсов, конечно.

Некоторые ученые, впрочем, не столь категоричны в оценках. И, судя по всему, у них есть на то основания.

Относительно живучести нового вируса звучат разные мнения. Однако поскольку штамм еще недостаточно изучен, ни одно из них не будет в полной мере объективным. Что известно точно – 2019nCoV, как его прозвали ученые, определенно можно отнести к коронавирусам – группе из примерно 50 вирусов, отличающихся схожими симптомами. Обычно это высокая температура, кашель, слабость, боль в мышцах, головные боли.

Кроме того, все звучащие предположения относительно 2019nCoV пока ничем не подтверждены, и основаны они исключительно на опыте борьбы с его прямыми предшественниками – тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС) и ближневосточным респираторным синдромом (МЕРС), а также на исследованиях эталонного штамма HCoV 229E – их было довольно много.

И если изучить эти работы, становится ясно, что не все так однозначно. Как минимум коронавирусы способны прожить во внешней среде, то есть не в организме человека, куда дольше «нескольких часов», как о том утверждали некоторые эпидемиологи. Все очень сильно зависит от состояния, в котором они находятся (жидкое или сухое), от температуры воздуха, влажности и типа поверхности.

Но средний срок их жизни на поверхности чего-либо, в том числе посылки – 3 дня. Это при условии, что влажность воздуха была 30-50%, а температура – комнатной. Если же температура была низкой, то некоторые штаммы могут жить и дольше – по 9-10 дней. То же относится и к влажности – HCoV 229E, например, быстро умирает при высоких влажности (свыше 80%) и температуре, другим же наоборот, такие условия жизнь только продлевают. При этом замечено, что единый для всех коронавирусов смертельный фактор – температура воздуха выше 56 градусов Цельсия. То есть их можно легко убить, к примеру, феном, который выдает по 70-80 градусов.

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Если же говорить исключительно о посылках из китайских интернет-магазинов, риска заражения все же исключать, увы, нельзя. Но для этого должно сойтись сразу множество факторов. Например, доставка оказалась очень быстрой – 1-2 дня. Вирус при этом находился в благоприятной среде – он был в виде суспензии и так и не «высох». Или вообще был в воде – всякие посылки бывают. Также очень важен тип поверхности, на которой осел вирус. А это, в свою очередь, зависит от того, на каком этапе к посылке прикасался зараженный человек – был ли это отправитель, или сотрудник почты, например.

Так, доказано, что на пластиковых поверхностях вирус при обычных условиях живёт не больше 72 часов. Еще меньше этот срок, если вирус попал на что-то пористое – бумагу, картон, хлопковые вещи – одежду, например. Согласно исследованиям, некоторые штаммы погибали на них всего через несколько часов.

Если коронавирус из Ухани действительно окажется похож на своих предшественников, то паниковать из-за направляющихся к вам китайских товаров точно не стоит. В крайнем случае просто не забирайте посылку сразу, пусть побудет на почте пару дней. Однако многое до сих пор не ясно, и к тому же известно, что 2019nCoV мутирует – так что это все же внушает некоторые опасения.