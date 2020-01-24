Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Китай

Российским гражданам не следует ездить в Китай, заявил Роспотребнадзор. Госкомитет Китая по вопросам здравоохранения сообщил, что число жертв нового типа коронавируса в стране достигло 25 человек.

В 29 китайских провинциях новым коронавирусом заразились 830 человек, передает РИА «Новости».

При этом Центральное телевидение Китая сообщило, что первый летальный исход зафиксирован в граничащей с Россией провинции. Смерть зафиксирована в городе Суйхуа в 430 км от границы с Россией, передает ТАСС.

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Китай «до стабилизации эпидемической ситуации».

По состоянию на 23 января случаев подозрений на коронавирус в России выявлено не было.

Тем, кто все же будет в Китае, российское ведомство посоветовало избегать зоопарков, массовых мероприятий с привлечением животных, а также использовать маски для защиты органов дыхания. Следует мыть руки после посещения общественных мест. Есть нужно термически обработанную пищу, пить – бутилированную воду.