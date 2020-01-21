Россиян попросили не ездить в Ухань

Роспотребнадзор порекомендовал гражданам России не ездить в китайский город Ухань из-за вспышки нового вируса.

«Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека. Позднее число погибших удвоилось.