Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло шести человек

Число скончавшихся от нового типа коронавируса в китайской Ухани достигло шести, 227 человек находятся в больницах под наблюдением врачей, заявил мэр города Чжоу Сяньван.

«По состоянию на 20 января число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Ухани достигло 258, 25 человек уже выписаны из больницы, шесть человек скончались», – передает РИА «Новости» слова чиновника в эфире Центрального телевидения Китая.

По словам Сяньвана, в настоящее время под присмотром врачей в больницах продолжают оставаться 227 человек, из 12 находятся в критическом состоянии.

Напомним, в понедельник в городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека.