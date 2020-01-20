В Китае появились первые погибшие от неизвестной науке пневмонии

В городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай) от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, погибли три человека, общее число инфицированных достигло 198, сообщил муниципальный комитет по здравоохранению.

«По состоянию на 22.00 19 января (17.00 мск) в городе Ухань зафиксированы 198 случаев заболевания пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Из них 25 уже выписаны из больницы, трое скончались, 170 находятся на лечении в медицинских учреждениях. Состояние 35 оценивается как тяжелое, девять человек находятся в критическом состоянии, у 126 пациентов – легкая форма заболевания», – приводит заявление комитета ТАСС.

Число людей, имевших тесный контакт с инфицированными, достигло 817. Из них 727 уже выведены из-под медицинского наблюдения, 90 остаются под надзором врачей. Симптомов заболевания у них не выявлено.

По данным медиков, 18 января зафиксированы 59 новых случаев заболевания и один летальный исход. 19 января установлены 77 новых случаев. Среди заболевших 66 мужчин и 70 женщин – самому младшему пациенту 25 лет, старшему – 89 лет. Отмечается, что первые симптомы – повышение температуры, кашель и чувство стеснения в груди – проявлялись у заболевших до 18 января.

Тем временем органы здравоохранения провинций Гуандун (Южный Китай) и Чжэцзян (восток КНР) сообщили, что сразу в нескольких городах один за другим были обнаружены заболевшие с симптомами заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV.

«С 17 января в городах Вэньчжоу, Чжоушань, Тайчжоу и Ханчжоу один за другим были обнаружены пять человек, прибывших в провинцию Чжэцзян из города Ухань. У них были обнаружены симптомы заражения новым типом коронавируса – повышенная температура, затрудненное дыхание, кашель», – сообщил комитет по здравоохранению провинции Чжэцзян.

«Пациенты изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Ведется лабораторное исследование, в случае подтверждения диагноза он будет своевременно обнародован», – говорится в заявлении ведомства.

«Восемь пациентов изолированы с подозрением на заражение новым типом коронавируса, – говорится в заявлении комитета по здравоохранению города Шэньчжэнь. – Все они находятся под медицинским наблюдением, ведется исследование».

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. В начале января специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый вид коронавируса. В Роспотребнадзоре оценили опасность появившегося в Китае вируса.

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