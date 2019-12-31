В Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии

Власти Уханя в китайской провинции Хубэй заявили о непрерывных выявлениях случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.

«В связи с непрерывным выявлением случаев воспаления лёгких неизвестного происхождения просим все медицинские учреждения вести статистику и отслеживать ситуацию с больными и немедленно сообщать об этом», – передает РИА «Новости» распространенное сообщении городского комитета по здравоохранению.

Там добавили, что медики выясняют, к какому виду относится распростившееся заболевание, а больным проводится изолированное лечение.

Вспышка SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) была зафиксирована в ноябре 2002 года в Южном Китае и распространилась на территории 29 государств. Возбудителем этой инфекции стал коронавирус SARS-CoV.

Напомним, ранее в Гонконге были обнаружены летучие мыши, являющиеся носителями вируса, очень похожего на вирус атипичной пневмонии SARS.