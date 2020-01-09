В Китае назвали причину вспышки вирусной пневмонии

Причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения в китайском городе Ухань стал новый вид коронавируса, сообщило Центральное телевидение Китая.

«По состоянию на 21.00 седьмого января, лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса. Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса», – приводит мнение специалистов, проводивших лабораторные исследования вируса, РИА «Новости».

Ученые отметили также, что требуется дальнейшее эпидемиологическое расследование и исследование клинических проявлений заболевания.

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. При этом сообщения о вспышке атипичной пневмонии опровергли. Позднее в ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае.

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