В ВОЗ назвали возможную причину вспышки неизвестной болезни в Китае

Вспышка неизвестной болезни в китайском городе Ухань может быть связана с местным рынком морепродуктов, сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб.

«Расследование показало, что заболевания могу быть связаны с рыбным рынком, который расположен в Ухани», – приводит ее слова РИА «Новости».

Чаиб добавила, что ВОЗ пока не располагает новой информацией о заболевании.

«Как вы знаете, вся официальная информация идет из Китая», – сказала она.

В начале января сообщили, что китайские эпидемиологи продолжают устанавливать возбудитель и причины неизвестной формы пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй).

По состоянию на 5 января в городе выявлено 59 случаев заболевания вирусной пневмонией, семь человек находятся в тяжелом состоянии. Под наблюдением медиков находятся еще 163 человека, которые имели тесный контакт с больными.