В Китае не обнаружили случаев передачи неизвестной пневмонии от человека к человеку

Китайские эпидемиологи продолжают устанавливать возбудитель и причины неизвестной формы пневмонии, вспышка которой была зафиксирована в городе Ухань (административный центр провинции Хубэй). Случаев передачи болезни от человека к человеку не обнаружено.

В заявлении властей говорится, что «возбудитель и причина заболевания устанавливаются (в том числе поиском нуклеиновых кислот и культивированием вируса)», на данный момент «уже исключены грипп, птичий грипп, аденовирус и другие часто встречающиеся респираторные заболевания», передает ТАСС.

«Эпидемиологическое обследование показало, что часть случаев инфицирования зафиксирована среди сотрудников рынка свежих морепродуктов «Хуанань хайсяньчэн». До настоящего времени предварительные проверки не выявили четких свидетельств передачи (болезни) от человека к человеку или заражения медицинского персонала», – отмечается в документе.

Между тем уже не меньше 44 человек заболели неизвестной пневмонией, из них 11 находятся в тяжелом состоянии. Установлен 121 человек, «имевший близкие контакты с зараженными, они находятся под наблюдением врачей».

В сообщении комитета по делам здравоохранения города Ухань указывается, что все инфицированные проходят лечение «в изолированных условиях».

Напомним, 31 декабря стало известно, что в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. При этом сообщения о вспышке атипичной пневмонии опровергли.