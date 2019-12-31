В Китае опровергли вспышку атипичной пневмонии

Распространившийся в китайском городе Ухань вирус по своей природе не является новым видом тяжелого острого респираторного синдрома (атипичная пневмония, SARS), сообщили СМИ.

«Сотрудники многих медицинских учреждений города Ухань заявили, что причина болезни по-прежнему не установлена. Нельзя определенно утверждать, что это SARS, как об этом говорят в интернете. Вероятность того, что это тяжелая пневмония гораздо выше», – передает ТАСС со ссылкой на «Жэньминь жибао».

«К тому же, даже если бы причиной заболевания был SARS, то для него уже есть хорошо отработанные меры борьбы, профилактики и терапии, поэтому городскому населению незачем паниковать», – сообщил автор публикации.

Напомним, ранее во вторник власти Уханя в китайской провинции Хубэй заявили о непрерывных выявлениях случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения.