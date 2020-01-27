Где и как рождаются смертельные вирусы?

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              		   27 января 2020, 13:46
              Фото: Xiong Qi/Global Look Press

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              26 января эксперты китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний заявили, что источником нового коронавируса, появившегося в Ухане, определенно являются дикие животные. «Точкой зеро» ученые назвали западную часть местного рынка морепродуктов – именно оттуда оказалась большая часть из взятых зараженных образцов. 

              Несмотря на «морское» название, рынок в Ухане был славен не только рыбой – там можно найти также массу диких животных, и киоски с ними располагались как раз в западной части торговой площади. 

              Разнообразие представленных видов было столь велико, что определить первоисточник вируса пока не удается – кто-то уже предположил, что это были змеи, однако с тем же успехом это могли быть летучие мыши, панголины, циветы, барсуки, крысы, лисы, волчата, ежи или черепахи – такие версии тоже присутствуют. Рыночный прайс-лист, гуляющий по интернету, их только подогревает. И все они имеют право на жизнь, поскольку способ передачи вируса к человеку у них мог быть един.

              И дело не только в антисанитарии. В Китае до сих пор существует традиция есть сырое мясо редких животных – это считается престижным и полезным, в том числе для финансового благополучия. Но в целом национальная одержимость свежими продуктами часто приводит к перегибам – многие и вовсе готовы есть различную рыбу или животных живьем. Даже термическая обработка, если она присутствует, не всегда достаточна – на том же рынке в Ухане можно было отведать наскоро приготовленный суп из летучих мышей, например. 

              «Это часть китайской культуры. Они просто любят есть все живое», – говорит Янчжун Хуанг, эксперт по общественному здоровью при американском Совете по международным отношениям. 

              И это не сугубо заокеанская позиция. На государственных каналах Китая также в резкой форме осуждают действия тех, кто стал виновником пандемии. 

              «Удивляет, что до сих пор есть некоторые, кто так одержим диким мясом, что готов есть его лишь из обжорства и жадности», – эти слова произнесла диктор CCTV в ходе репортажа о распространении вируса. 

              Но интерес к редким животным вызван не только «жадностью и обжорством» – их часто используют в традиционной китайской медицине в качестве лекарств для потенции, от рака и прочего. И эти практики, кстати, чреваты также непрекращающимся браконьерством и впоследствии исчезновением редких видов.

              Поскольку торговля животными на рынке в Ухане была нелегальной, то и за их «чистотой» от паразитов никто не следил. В связи с этим и версия насчет употребления зараженного мяса в пищу пока является приоритетной.

              Но есть и другая – вирус мог родиться и на улице. В том же Ухане были созданы для этого идеальные условия. Такие рынки неспроста называют «мокрыми» – часто грязную использованную воду торговцы выливают прямо на землю. Высокая влажность, фекалии, моча диких животных, другие их выделения смешиваются с кровью уже освежеванных, и этот «коктейль» из бактерий и паразитов вполне может породить новый вирус.  

              ТОРС 

              И этот факт – еще один камень в огород китайских властей. Почти 20 лет назад произошла практически идентичная ситуация – та же страна, тоже коронавирус. В ноябре 2002 года заболел китайский фермер из Фошаня, провинция Гуандун – он стал первым зараженным тяжелым острым респираторным синдромом (ТОРС), который вскоре начали называть «атипичной пневмонией». 

              Фошань, расположенный на юге Китая, также славился своими «мокрыми» рынками. В «день 1» фермер не посещал их, но приготовил себе еду из курицы, кошки и змеи – и кто-то из них наверняка оказался заражен. Возможно, от летучих мышей или гималайских цивет, которых продавали на местных рынках. Ученые в качестве приоритетной озвучили версию с циветами, однако уверенности в том, что именно они были первоисточником, до сих пор нет – возможно, они подхватили штамм у других животных.

              После той эпидемии, в результате которой скончались около 800 человек из 8 тысяч заболевших, китайские власти. казалось, начали войну с «мокрыми» рынками и нелегальной продажей диких животных. Но прошло 20 лет, и надзор ослаб – традиции и привычки населения взяли верх. Как итог – новая болезнь. 

              MERS 

              Еще один коронавирус, именуемый ближневосточным респираторным синдромом, оказался куда смертельнее предшественника – скончались 35% заболевших. MERS появился относительно недавно, в 2012 году, в Саудовской Аравии. Источником стал одногорбый верблюд – на этом сходятся абсолютно все исследователи. То есть на этот раз «мокрые» рынки были ни при чем.  

              Как именно синдром попал от верблюда к человеку – до сих пор не ясно. Считается, что это мог быть «тесный контакт». «Пациент №1», впоследствии скончавшийся, был заводчиком верблюдов в Джедде, и выяснилось, что перед обращением в больницу он, обеспокоенный недомоганием своих животных, несколько раз закапал им капли в нос.  

              ВИЧ

              Кажется, что ВИЧ стал настолько обыденным явлением, что он был всегда. Однако и у него есть конкретное место происхождения: Демократическая республика Конго. А если еще точнее, то впервые новый вирус иммунодефицита человека обнаружили в столице страны Леопольдсвилле (сейчас – Киншаса) в 1959 году. Но это лишь диагностированный. Считается, что к тому моменту заболевание разошлось уже как минимум по всей Африке и было занесено на другие континенты.

              Причины его появления до конца не ясны, однако ученые почти уверены, что первоисточником были обезьяны. Причем скорее всего – шимпанзе. А поскольку по воздуху ВИЧ не передается, и заражение происходит лишь при взаимодействии с биологическими жидкостями, самая цельная версия здесь – употребление мяса диких обезьян в пищу – то есть почти то же самое, что и в Ухане. 

              Далее уже было дело техники – Киншаса в первой половине XX века была известна обилием «секс-работниц» и одновременно являлась важным транспортным узлом. Так ВИЧ и начал распространяться по миру. 

              Эбола

              Страшная лихорадка вспыхивала несколько раз, и всегда в Африке. Уровень смертности иногда доходил до 90% при средней цифре в 50%, то есть умирал практически каждый второй.

              Считается, что как в первом случае, который произошел в 1976 году, так и в последнем, в 2013-м, виноваты летучие мыши. 

              В 1976-м первыми заболели рабочие хлопковой фабрики в Нзаре (Южный Судан), причем это были уборщики. Судя по всему, они контактировали с фекалиями летучих мышей, обитавших под крышей здания. Мыши являются натуральным переносчиком вируса – при этом их он никак не поражает. Зато легко передается и вредит другим животным, в том числе человеку.

              Относительно причин второй, самой массовой вспышки, которая унесла жизни 11 тысяч людей, мнения исследователей расходятся. Кто-то говорит, что вирус передался от летучих мышей при употреблении их мяса в пищу, другие утверждают, что первый заразившийся ребенок просто играл с мышью – неподалеку от его дома в гвинейской деревне было старое полое дерево с огромным количеством живших внутри животных. Во время игры он мог случайно проглотить частицу зараженного помета летучей мыши, что и вызвало лихорадку.  


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