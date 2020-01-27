Названы способные победить коронавирус препараты

Существует примерно 30 медицинских препаратов, которые работают против коронавируса 2019-nCoV, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые уже сегодня есть, лечат, работают против этого вируса. 12 из них – это те, которым мы лечим ВИЧ-инфекцию, нашим ВИЧ-инфицированным детям раздаем для профилактики. Это такие [препараты], как «Индиновир», «Саквинавир». Эти препараты, слава богу, работают против этого коронавируса», – передает ТАСС слова Онищенко.

«Всего у нас 39 коронавирусов, о которых мы пока знаем, их мы знаем с 1965 года», – сказал он, добавив, что их, наверняка, больше.

Тем временем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 30 существующих препаратов тестируют на возможную эффективность для борьбы с коронавирусом в Китае.

«Мы сегодня знаем о 30 препаратах, которые тестируются, в том числе и 10 из них – против ВИЧ, которые тестируются в клиниках Китая. Вся эта информация легла в основу проекта методических рекомендаций по лечению, которая сегодня на площадке [российского] министерства здравоохранения дорабатывается», – сказала она.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Напомним, ранее в понедельник пресс-атташе посольства Георгий Егоров заявил, что посольству России в Китае достоверно известно о 140 россиянах, находящихся в провинции Хубэй, где произошла вспышка пневмонии нового типа. Из них 75 граждан России являются студентами.