Китай предсказал ускорение распространения нового коронавируса

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявили в госкомитете по здравоохранению Китаю.

Госкомитет не исключил, что число заражений новым типом коронавируса в ближайшее время возрастет, передает РИА «Новости».

При этом источник происхождения нового типа коронавируса до сих пор не удалось установить, передает ТАСС.

Китайские медики пока не установили, насколько опасными могут быть мутации коронавируса.

Отмечается также, что Китай может начать импорт средств биозащиты из-за эпидемии пневмонии – Уханю нужно 10 тыс. биозащитных костюмов в сутки, однако сейчас удовлетворена только половина спроса.

Напомним, коронавирусом, по последним данным, заразились 1 тыс. 975 человек, 56 умерли. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, в том числе проник в Европу.

В КНР приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Врачи также назвали первые признаки заболевания.