Китай объявил о разработке вакцины от коронавируса нового типа

Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса нового типа 2019-nCoV, сообщает China Daily.

«Центр уже начал разрабатывать вакцину, к настоящему времени удалось выделить вирус, сейчас идет выборка штамма», – цитирует главу центра Сюй Вэньбо ТАСС.

«Кроме того, центр сейчас также отбирает лекарственные вещества, которые эффективно противодействуют пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа», – указал он.

Тем временем комитеты по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 2002 человек, количество летальных исходов выросло до 56 случаев. Кроме того, около 2,7 тыс. человек могут быть заражены, однако их диагноз еще не подтвержден.

Всего под наблюдением врачей из-за тесных контактов с заболевшими находятся около 21,5 тыс. жителей Китая.

Более половины всех случаев заражения (1052) приходится на провинцию Хубэй, которая является изначальным очагом распространения заболевания. Затем по этому показателю следуют провинции Чжэцзян (104 случая), Гуандун (98) и Хэнань (83). Случаи заболевания пневмонией нового типа зарегистрированы почти во всех регионах страны, в том числе в Пекине (51) и Шанхае (40).

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Малайзии, Непале, Республике Корея, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии.

В воскресенье утром китайские власти сообщали о 1743 заразившихся коронавирусом нового типа 2019-nCoV и 54 умерших, позднее сообщалось о 1975 заразившихся и 56 умерших.

По данным Минздрава России, на вечер субботы в мире было выявлено 1438 заболевших коронавирусом 2019-nCoV (98 % в КНР), из которых 42 закончились летальным исходом.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.