Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым коронавирусом

Специалисты больницы при Университете Уханя назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV, пишет «Синьхуа».

Они обнаружили, что симптомы, которые напоминают простуду или грипп, проявляются уже на поздних стадиях. В начале развитие пневмонии проявляется нетипично, передает РИА «Новости».

Так, первыми симптомами коронавируса названы диарея, тошнота и другие проблемы с пищеварительной системой, а также головные боли. Кроме того, в более редких случаях возможно сердцебиение и стеснение в груди.

Также врачи отмечают, что в некоторых случаев у инфицированных наблюдались только нетипичные признаки заболевания, при этом повышение температуры отсутствовало. В связи с этим установить опасный вирус удалось только после дополнительных анализов.

По последним данным коронавирусом нового типа 2019-nCoV заразились 1 тыс. 975 человек, 56 умерли.

Коронавирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, проник в Европу. Сообщалось, что Центр по контролю и профилактике заболеваний Китая приступил к разработке вакцины от коронавируса.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о новом китайском вирусе.