Нефть подешевела на опасениях из-за коронавируса

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вниз из-за экономических опасений, связанных с распространением коронавируса за пределы Китая.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,41% – до 58,62 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 2,29% – до 52,95 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Падение цен на Brent с начала торгов понедельника колеблется в диапазоне 2-3%. Нефть торгуется ниже 60 долларов за баррель впервые с 1 ноября 2019 года. Поводом для беспокойства является быстрое распространение коронавируса, вспышка которого началась в Китае в конце декабря.