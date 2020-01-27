Коронавирус из Китая стал негативно влиять на мировую экономику

Распространение нового коронавируса в Китае вызвало падение фондовых индексов в Японии, передает агентство Киодо. Инвесторы опасаются влияния возможной эпидемии на мировую экономику.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 455,12 пункта – до отметки 23372,06, или на 1,91% по сравнению с торгами в пятницу, передает РИА «Новости».

Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 26,48 пункта или 1,53% – до отметки 1703,96.

Снижение коснулось во многом авиакомпаний и компаний, зависимых от туристической индустрии, из-за снижения числа приезжих на период Нового года по лунному календарю. В частности, акции токийского «Диснейленда» снизились на 8,1%.

Курс доллара снизился на утренних торгах до отметки 108,7 по сравнению с пятницей, когда в Токио американская валюта оценивалась в 109,54-55 иены.

Пострадал и туристический сектор Таиланда. По предварительным оценкам, он не досчитается порядка 50 млрд батов (1,63 млрд долларов) доходов, передает ТАСС со ссылкой на Bangkok Post.

Предполагаемые потери основаны на средних расходах на одного посещающего Таиланд китайского туриста, которые составляют примерно 50 тыс. батов (1 тыс. 630 долларов).

Ранее сообщалось о 2,4 тыс. заразившихся и 80 умерших от пневмонии нового типа в Китае. В воскресенье власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.

Газета ВЗГЛЯД писала о новом китайском вирусе.