Если все эти умозрительные проекты (Австро-Венгрия Орбана, Ле Пен во Франции, АдГ в Германии, консервативный Юг) реализуются, то мечта Де Голля и Аденауэра о «Европе отечеств» может оказаться вновь актуальной.11 комментариев
Силы ПВО сбили шесть дронов над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Брянской областью без последствий
Над Брянской областью силы ПВО сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», - сообщил в своем Telegram Богомаз.
По его словам, в настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в Брянской области силами ПВО сбиты пять украинских беспилотников самолетного типа.