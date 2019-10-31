Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

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Россия победила в борьбе за «Северный поток – 2»

Устранено последнее препятствие на пути «Северного потока – 2»Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press
Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока – 2». Против этого проекта выступали США и Украина. Америке российская труба мешала продавать Европе свой газ. Украина пыталась всеми силами сохранить транзит. Теперь Газпром может закончить строительство – и понятно, когда по этим трубам в Европу пойдет первый российский газ. Впрочем, кое-какие сложности еще остались. Подробности...
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Погромщики в Чили сорвали сделку США и Китая

Главным событием на саммите АТЭС должна была стать встреча Си Цзиньпина и Трампа – страны готовились поставить точку в торговой войнеФото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Не успел Кремль заявить о том, что Владимир Путин не поедет на саммит АТЭС в Сантьяго, как президент Чили Себастьян Пиньера заявил об его отмене. Причиной стал, конечно же, не российский президент – чилийский руководитель понял, что не сумеет до 16 ноября справиться с беспорядками, которые бушуют в Сантьяго с середины октября. На саммите должно было быть принято важное для всего мира решение. Подробности...
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Зачем нужны уголовные дела о преступлениях Великой Отечественной

В 1980 году на городском кладбище Ейска был установлен памятник двумстам задушенным детямФото: adm-yeisk.ru
Следственный комитет возбудил дело против карателей из СС, казнивших в 1942 году более двухсот детей в оккупированном Ейске. Поводом стали архивные данные, недавно рассекреченные ФСБ. Но вот вопрос: не лучше ли сыщикам из СК ловить живых бандитов, чем перебирать в архивах бумаги про эсэсовцев, скорее всего, мертвых просто в силу возраста? Ведь по сути дело было и так раскрыто сразу после освобождения Ейска. Подробности...
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Российская подводная операция вызвала в Норвегии переполох

Та самая подводная лодка, которая так напугала НорвегиюФото: U.S. Military
Норвегия напугана – неподалеку от ее берегов целая группа российских подводных лодок проводит крупнейшую со времен окончания холодной войны «подводную спецоперацию». По крайней мере, так со ссылкой на военные источники уверяют местные СМИ. Что в этих сообщениях правда и что на самом деле делают в Норвежском море российские моряки? Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

Дмитрий Родионов, политолог
Американцы не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы вмешивается, и Европу запугивает. Но поведение «демократа» Джо Байдена даже на этом фоне выглядит смешным. Подробности...

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              Американцев просят скинуться на борьбу с Путиным

              Дмитрий Родионов
              политолог
              		 31 октября 2019, 17:40

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              В очередной раз в центре внимания в США оказывается бывший вице-президент и наиболее вероятный (пока еще) соперник Дональда Трампа от демократов Джозеф Байден. И очередной инцидент с его именем опять же явно не добавляет ему шансов на предстоящих выборах.

              Нет-нет, это не очередной скандал с финансовыми махинациями. Это просто какой-то цирк, позор, недостойный человека, которому могут доверить представлять одну из двух крупнейших политических партий.

              Итак, в своем «Твиттере» старина Джо разместил видеообращение, в котором призвал «немедленно скинуться по пять долларов» на борьбу с Владимиром Путиным. Обращаясь лично к каждому избирателю, он прокомментировал эту необходимость тем, что «на этот раз Россия пришла лично за ним».

              «И снова Путин и русские вмешиваются в выборы и пытаются выбрать нашего президента за нас – на этот раз пришли за мной. Отправьте пять долларов, чтобы показать Путину, что исход выборов определяют американцы», – заявил Байден. Он также добавил, что его победа на выборах положит конец «запугиванию Восточной Европы» и «тирании Путина».

              Наверное, не стоило бы на это вообще обращать внимание, учитывая нынешний градус антироссийской истерии, охватившей американский «истеблишмент». Они ведь не первый год любые проблемы пытаются объяснить «злонамеренной деятельностью» России и лично Путина. Россия и в выборы у них вмешивается, и в Сирии мешает бороться с терроризмом, и «бедную-несчастную» Украину «тиранит», и Европу запугивает, и вообще вот-вот захватит ее. Но «дядюшка Сэм» бдит и не позволяет Кремлю реализовать свои ужасные коварные планы.

              Фото: Mike Blake/Reuters

              В данном случае – «дядюшка Джо». Ведь «дядюшка Дональд» не только не хочет срывать планы Путина, но еще и потворствует им – на этом построена вся современная политическая мифология противников Трампа, работает колоссальная система пропаганды, в которую закачиваются баснословные деньги.

              Впрочем, судя по всему, в «вашингтонском болоте» осознают, что «рашагейт» полностью провален, вот никак не удается убедить американцев в том, что их президент, за которого, при всех изъянах американской избирательной системы, проголосовало большинство, – «агент Кремля». Тогда начинают раздувать «укргейт», дескать, Дональд Трамп нагло и бесцеремонно вмешивался в дела Украины, давил на ее молодого президента.

              Хотя, наверное, тут противникам действующего президента следовало бы прикусить язык, ведь нити от «укргейта» ведут как раз к человеку, которого они собираются выставить против Трампа – уж при ком США бесцеремонно вмешивались в дела Украины, так это при Байдене в статусе вице-президента, когда тот, по его собственным словам, общался с украинским лидером чаще, чем с собственной женой.

              В ход идут и другие провокации против Трампа, например, обвинения в том, что он пользовался услугами порномоделей в качестве проституток и платил им за молчание. Секс-скандал для такой консервативной страны, как США, это, конечно, хорошо, но на импичмент не тянет.

              Так что, как ни крути, «российская угроза», справиться с которой может только соперник Трампа, остается главным оружием врагов американского президента. Даже несмотря на то, что в нее уже мало кто верит.

              Хотя почему? Верят. Русофобия живет у американцев в подсознании, еще со времен холодной войны. Передается генетически, так что эту тему можно развивать до бесконечности, как бы абсурдно она ни звучала.

              Другой вопрос в том, что едва ли это поможет Байдену. Все-таки американский обыватель может сколько угодно верить в страшных русских, которые по трубопроводу «Северный поток – 2» запустят в Европу спецназ, который быстро переплывет океан и водрузит красное знамя над Капитолием. Но это из разряда иррационального. Это что-то из голливудских боевиков. А вот рациональны как раз реальные условия его, обывателя, жизни.

              И если Путина он видит со страниц и экранов СМИ, то реальные показатели роста экономики, снижение уровня безработицы, происходящие при Трампе – он ощущает уже лично, своим желудком. И тут избирателей очень трудно провести. Путин где-то далеко, в полувиртуальной реальности, а внутренние проблемы страны – они здесь и сейчас, в собственном доме.

              Заметьте, Байден не кричит о том, что сделает Америку «снова великой», он кричит о «российской угрозе». А ведь американские политики столетиями воспитывали из своих избирателей классический тип потребителя. Это нас, русских, они пытаются выставить в виде полудиких людей, готовых терпеть любые лишения ради каких-то идей и вождей. Американцы ничего терпеть не готовы, в гробу они видали Россию, Восточную Европу и вообще весь мир. Так что ставка Байдена на «сплочение перед лицом внешней угрозы» могла бы подействовать в самой России, в Европе, но не в Америке. Там это совершенно бесперспективно и даже самоубийственно.

              Впрочем, мне кажется, проблема Байдена не только в том, что ему попросту нечего предложить, кроме борьбы с Россией, хотя и это, безусловно, так. Может, призыв Байдена «скинуться по пять баксов» – это не столько пиар своего главного политического кредо, сколько свидетельство того, что у него банально нет денег?

              Интересно, что по итогам третьего квартала нынешнего года предвыборный штаб Байдена собрал всего 15,2 млн долларов пожертвований, в то время как штаб сенатора Элизабет Уоррен – 24,6 млн. Лишь чуть меньше Уоррен, которая, кстати, согласно последним опросам, лидирует в рейтинге кандидатов-демократов, собрал Берни Сандерс (25,3 млн), который имел все шансы стать кандидатом на прошлых выборах.

              Помните, да, эту «темную лошадку» Сандерса? И ведь он не просто мог бы, он должен был по логике вещей стать кандидатом, потому что только он мог бы тягаться с Трампом, ибо оба они являлись политиками новой формации, имевшими шансы получить симпатии большинства избирателей, уставших от перетасовки карт в колоде «вашингтонского болота». Но «болото», его демократическая часть, не учла изменившихся настроений избирателей, упорно двигая (с очевидными нарушениями) непроходную Клинтон, будучи уверенными, что не произойдет никаких эксцессов, и все случится по заранее написанному сценарию.

              Но эксцесс произошел, Трамп выпрыгнул как черт из табакерки, даже к удивлению многих республиканцев, и не оставил Клинтон шансов.

              Конечно, история не знает сослагательного наклонения, но лично я не сомневаюсь, что противостояние Трампа с Сандерсом было бы более зрелищным и напряженным.

              А что сегодня? Сегодня Уоррен, которая хоть и не позиционирует себя потенциальным «другом» России, но не кричит о «российской угрозе» на каждом шагу, как параноик, уже опережает Байдена и по рейтингу, и по количеству привлеченных средств. Да и Сандерса не следовало бы списывать со счетов.

              Несомненно, борьба за право представлять Демпартию должна развернуться между Уоррен и Сандерсом, которые, будучи оба не просто политиками новой формации, более того – внесистемными политиками, должны продемонстрировать способность партии к обновлению и соответствие новым вызовам.

              Может, Байден это понимает? Как понимает, что шансов победить в праймериз по-честному у него нет, поэтому, забыв о том, как по-идиотски он выглядит со своим антироссийским попрошайничеством, хочет повторить «достижение» Клинтон, которую буквально протащили в кандидаты, вопреки здравому смыслу и самим нормам демократии?

              Тогда, три года назад, Демократическая партия своего названия явно не оправдала. Сделаны ли выводы? Или перспектива видеть президентом внесистемного, натурально левого политика, имеющего единственный шанс победить Трампа, для демократической части американского истеблишмента окажется страшнее перспективы предсказуемого поражения на очередных выборах?

              Конечно, для демократов это не будет трагедией. Через пять лет будет еще одна попытка, в этом плане устойчивости американской политической системы можно позавидовать. Впрочем, если они повторят ошибку трехлетней давности и снова протащат в кандидаты полоумного старика, которому нечего предложить избирателю, кроме как скинуться на борьбу с Россией, это будет началом глубочайшего кризиса старейшей американской политической силы, который та не факт, что переживет...


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