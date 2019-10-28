В США объявлен сбор денег на борьбу с Россией

Если раньше противники Дональда Трампа просто пугали российским президентом американский народ, то теперь они решили еще и заработать на нем. Бывший вице-президент Джо Байден, пока еще воспринимаемый многими как будущий соперник Трампа на предстоящих через год президентских выборах, выступил с обращением к своим избирателям. В нем он попросил скинуться американцев на борьбу с Кремлем.

В статусе вице-президента Джо Байден встречался с Владимиром Путиным всего один раз – весной 2011 года. Он посещал Москву и в ходе встречи с премьер-министром России «дружески» посоветовал тому не выдвигаться в президенты. Мол, у нас в Америке запрещено, чтобы бывший президент, занимавший должность два срока, позже снова выставлял свою кандидатуру. Это было хотя и непубличным, но вмешательством во внутренние дела России. Но для Путина главным уроком от того визита Байдена стало то, как вице-президент США по сути обманул тогдашнего президента Медведева.

Байден пообещал не предпринимать без консультаций с Россией никаких действий против Ливии, если Москва не станет блокировать в Совбезе ООН резолюцию о закрытии ливийского воздушного пространства. Россия пропустила американскую резолюцию, а западные державы ударили по Ливии. Понятно, как после этого относятся к Байдену в Москве. А ведь потом было еще и кураторство Байденом Украины, поддержка им русофобских киевских элит.

Когда в 2015 году на фоне выдвижения Трампа рейтинги Хиллари Клинтон стали проседать, Байден задумывался о выдвижении в президенты, но в итоге не пошел на выборы. Во многом потому, что Клинтон не собиралась добровольно сходить с дистанции. В нынешней кампании Байден стал главной ставкой демократического истеблишмента, да и всего антитрамповского «вашингтонского болота». И это само по себе лучше всего характеризует то кризисное состояние, в котором оказался традиционный американский политический класс.

Сделать даже временную ставку на Байдена можно только от совершенной безысходности.

У Байдена пока еще сохраняются высокие рейтинги, которые, впрочем, вызывают очень много вопросов. Они, по идее, демонстрируют, что Байден якобы побеждает Трампа. Но представить себе фамилию бывшего вице-президента в бюллетенях для голосования может только очень большой фантазер. И дело вовсе не в скандале с байденовским кураторством Украины, благодаря которому его сын получал там большие и ничем не оправданные деньги. А в том, что Байден категорически неприемлем для рядового актива демократической партии, заметно полевевшего и настроенного откровенно против истеблишмента, воплощением которого и является старик Джо.

Выиграть демократические праймериз, то есть получить выдвижение от демократической партии, 76-летнему Байдену будет куда сложнее, чем Клинтон в 2016 году. А она тогда прошла с дикими нарушениями и махинациями. То есть Байден неизбираем президентом, хотя бы потому, что не сможет получить номинацию от демпартии честным путем. Да и нечестным тоже – у аппарата демпартии уже нет таких возможностей.

Лишним подтверждением того, что в Байдена не верят и он не популярен у рядовых избирателей (при том, что опросы продолжают показывать его рейтинг в 34 процента против 35 в сумме у идущих следом сенаторов Уоррен и Сандерса) является то, как бывшему вице-президенту жертвуют деньги.

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Недавно были опубликованы цифры по третьему кварталу этого года. И выяснилось, что Байден лишь на четвертом месте по привлеченным средствам: на первом идет Сандерс с 25,3 млн долларов, потом Элизабет Уоррен с 24,6. И только четвертым Байден с 15,2 млн. И что еще хуже – по сравнению с вторым кварталом его сборы сократились на 35 процентов. Понятно, что главный ресурс Байдена это не деньги, а поддержка «вашингтонского болота» и ориентированных на демократов элит, в том числе и контролирующих большую часть американских медиа. Но наполнение кассы является важным психологическим индикатором, отчасти как ставки на бегах. Он дает рядовым избирателям сигнал о том, кого можно считать фаворитом.

Что делать? Байден придумал «гениальный ход» - он решил обратится к своим сторонникам с призывом скинуться в его фонд. Но то, как он это сделал, достойно пера сатирика.

В среду в твиттере Байдена появилось заявление:

«Внесите свою лепту в виде $5 для того, чтобы отправить Путину послание, что на выборах решение принимает американский народ, а не он».

К этому твиту прикреплена ссылка на сайт фонда Байдена (где можно пожертвовать как 5, так и 500 долларов) и видеообращение Джо, в котором он подробнее излагает свою мысль:

«Опять Путин и русские пытаются вмешаться в наши выборы и решить, кто станет президентом. И на этот раз я стал объектом их внимания. Поскольку Путин знает: если я стану президентом Соединённых Штатов, дням его тирании, его попыткам запугать США и страны Восточной Европы придёт конец. Он задира, такой же как президент (Трамп). И мне известно, что он не хочет, чтобы я стал президентом. Но вот что я вам скажу: когда я стану президентом, всё поменяется. Господин Путин, американский народ принимает решение на своих выборах, а не вы. Пожертвуйте 5 долларов, 10 долларов»

В конце видео-обращения появляется надпись «Отправь послание Путину: пожертвуй 5 долларов».

Конечно, тут же вспоминается булгаковское: «предлагаю вам взять несколько журналов - в пользу детей Германии! По полтиннику штука!». Профессор Преображенский, как известно, отказал заведующей культотделом в покупке журналов в пользу немецких детей, за что был уличен ей в нелюбви к пролетариату. Попытка Байдена под видом борьбы с Путиным выбить из американцев деньги на собственную кампанию (к тому же заведомо проигрышную) настолько жалка и нелепа, что даже и смеяться над стариком как-то грешно.

Но мы запомним этот твит. Даже интересно, сколько американцев верят не в одну, а сразу в две выдумки: в то, что Путин угрожает свободе выбора американского народа, и в то, что именно Байден, этот мощный старик американской демократии, способен остановить «русского задиру».

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