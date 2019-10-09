Байден поддержал импичмент Трампа

Бывший вице-президент США Джозеф Байден поддержал запуск процедуры импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

«Дональд Трамп нарушил свою клятву, предал нацию и совершил действия, влекущие за собой импичмент. Вы знаете, о чем я – о сохранении Конституции, нашей демократии. Нашей базовой ценности. Он (Трамп – прим. ВЗГЛЯД) должен быть подвергнут импичменту», – сказал Байден во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Отметим, что Байден считается одним из главных конкурентов Трампа на президентских выборах в ноябре 2020 года.

Ранее Байден назвал Трампа «совершенно непригодным» для должности президента.

Напомним, в конце сентября в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего. Белый дом в опровержение опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, а сам президент США потребовал закрыть тему с импичментом.

Он также допустил возможность, что попросит и председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование против Хантера Байдена. Трамп заявлял, что у него есть право просить иностранные государства помогать в расследовании случаев коррупции.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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