Трамп заявил о своем праве просить другие страны расследовать коррупцию

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть право просить иностранные государства помогать в расследовании случаев коррупции.

«Будучи президентом США, я имел и имею абсолютное право, возможно, даже обязанность расследовать коррупцию, и это включало бы просьбу или предложение для других стран оказать нам помощь!» – написал он в Twitter.

Напомним, в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа как раз из-за якобы его шантажа в отношении Украины – американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.

Для опровержения претензий Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским, после чего президент США потребовал закрыть тему с импичментом, заявив о попытке государственного переворота.

Позже Трамп допустил возможность, что попросит председателя КНР Си Цзиньпина провести расследование по делу сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о неожиданных последствиях попытки отстранить Трампа от власти.

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